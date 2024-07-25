Türkiye Cumhuriyeti kimliği alacaklara Interpol şartı aranacağı açıklandı

Yayınlanma: 25.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2024 - 04:00

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda yaptığı sunumda, Türk vatandaşlığı süreçlerinin nasıl işlediğini ve son dönemdeki iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Emniyet ve MİT’in onay vermediği, Interpol’ün de “temiz” demediği yabancılara vatandaşlık verilmeyecek. Düzenlemeyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti kimliği alacak yabancılar, hem Emniyet hem de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan güvenlik araştırmalarından geçmek zorunda. Ayrıca, Interpol’den de iki defa doğrulama yapılmadan vatandaşlık verilmeyecek.

Cumhuriyet konuya ve sürece ilişkin güvenlik analisti Burak Yıldırım ile konuştu. Yıldırım, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan’ın TBMM Dışişleri komisyonunda da ifade ettiği gibi halihazırdaki yönetmeliğe göre de istihbarat, Emniyet ve Interpol’den bilgi alınıyor. Bu aşama Türk vatandaşlığına geçme sürecinin zaten bir parçası. Bu bağlamda arşiv araştırması, başvuran şahsın vatandaşı olduğu ülkeye kadar da genişletilir. Bu tür arşiv

ve istihbarat çalışmalarına ek olarak başvurucular mülakata tabi

tutulabilir” dedi.

EKLENTİLER YAPILMALI

Yıldırım sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Burada anlaşılması gereken husus IŞİD dahil birtakım terör örgütleriyle iltisaklı oldukları iddia edilen kişilere kimlerin nasıl Türk vatandaşlığı verebildiğidir. Çünkü mevcut vatandaşlık prosedürlerine göre bu şahısların vatandaşlık alabilmesi zaten mümkün değildir. Bu tür çözüm önerileri kamuoyunda artan tepkileri dindirmeye yönelik temelsiz iletişim kampanyalarından daha fazla da anlam ifade etmezler”

Mevcut vatandaşlık işlemleri prosedürünün güvenlik ve istihbarat ile ilgili aşamalarının yeterli olduğunu vurgu yapan Yıldırım, “Diğer aşamalarla ilgili çeşitli eklentiler yapılmalıdır. Ancak güvenlik ve istihbarat aşamalarından geçmesi mümkün olmayan şahısların vatandaşlık almalarıyla ilgili süreçlere kimlerin hangi gerekçelerle müdahil oldukları da ayrıca araştırılmalı ve idari soruşturmalar başlatılmalıdır” dedi.