Türkiye'de 5G dönemi başlıyor... Bakan Uraloğlu tarih verdi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

5G'nin, üretim gücünü, hizmet kalitesini ve teknolojik rekabetçiliğini aynı anda yükselten bir kalkınma altyapısı olduğunu belirten Uraloğlu, "1 Nisan'da ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini iki yıl içerisinde ülkemizin her noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 16 Ekim 2025'te gerçekleştirdikleri 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettiklerini hatırlatarak, 5G teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşmasıyla, mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini artıracaklarını belirtti.

5G teknolojisinin mobil iletişimi yeni bir seviyeye taşıyacağına işaret eden Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca bir haberleşme teknolojisi değil, aynı zamanda kalkınma altyapısı olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, bu teknolojiye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"5G'ye geçişle birlikte vatandaşımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz haberleşme imkanına kavuşacak. 5G teknolojisi, endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine, kritik altyapı yönetiminden akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok alanda dönüşümü hızlandıracak. Sanayide akıllı fabrikalar, üretim süreçlerini optimize ederek verimliliği zirveye taşıyacak. Tarımda akıllı tarım uygulamalarıyla daha sürdürülebilir ve yüksek verimli üretim sağlanacak. Medya sektöründe ise gazeteciler, 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veri aktarabilecek."