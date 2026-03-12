Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye'de 5G dönemi başlıyor... Bakan Uraloğlu tarih verdi!

Türkiye'de 5G dönemi başlıyor... Bakan Uraloğlu tarih verdi!

12.03.2026 15:00:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Türkiye'de 5G dönemi başlıyor... Bakan Uraloğlu tarih verdi!

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan'da kullanıma sunulacak 5G hizmetlerini iki yıl içerisinde Türkiye'nin her noktasında hizmete sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

5G'nin, üretim gücünü, hizmet kalitesini ve teknolojik rekabetçiliğini aynı anda yükselten bir kalkınma altyapısı olduğunu belirten Uraloğlu, "1 Nisan'da ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini iki yıl içerisinde ülkemizin her noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 16 Ekim 2025'te gerçekleştirdikleri 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettiklerini hatırlatarak, 5G teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşmasıyla, mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini artıracaklarını belirtti.

5G teknolojisinin mobil iletişimi yeni bir seviyeye taşıyacağına işaret eden Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca bir haberleşme teknolojisi değil, aynı zamanda kalkınma altyapısı olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, bu teknolojiye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"5G'ye geçişle birlikte vatandaşımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz haberleşme imkanına kavuşacak. 5G teknolojisi, endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine, kritik altyapı yönetiminden akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok alanda dönüşümü hızlandıracak. Sanayide akıllı fabrikalar, üretim süreçlerini optimize ederek verimliliği zirveye taşıyacak. Tarımda akıllı tarım uygulamalarıyla daha sürdürülebilir ve yüksek verimli üretim sağlanacak. Medya sektöründe ise gazeteciler, 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veri aktarabilecek."

İlgili Konular: #teknoloji #Abdülkadir Uraloğlu

İlgili Haberler

Tapuda temsil zorunluluğu tartışması...
Tapuda temsil zorunluluğu tartışması... "Avukatlara tekel oluşturulmamalı" Adalet Bakanı Akın Gürlek tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukatla temsil zorunluluğu getirmek istediklerini açıkladı. Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp, "Böyle bir yetkinin sadece avukatlara 'tekel' oluşturacak nitelikte verilmesi yerine, noterler, lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları, hatta oluşturulacak 'lisanslı tapu müşavirliği' benzeri kişi-kurumlara da verilerek, vatandaşa da bir tercih hakkı tanınmasının daha yerinde olacağı kanaatindeyiz" dedi.
İran petrolünün dünyaya açılan kapısı: Hark Adası hedefte mi?
İran petrolünün dünyaya açılan kapısı: Hark Adası hedefte mi? İran petrolünün dünyaya açılan kapısı olan Hark Adası, son günlerde olası saldırı senaryolarıyla gündemde. Böyle bir adımın petrol arzını kesintiye uğratabileceği ve bölgede gerilimi tırmandırabileceği belirtiliyor.
'Doğum izni' düzenlemesini içeren kanun teklifinin komisyon görüşmeleri ertelendi
'Doğum izni' düzenlemesini içeren kanun teklifinin komisyon görüşmeleri ertelendi Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'ndaki görüşmeleri, Ramazan Bayramı sonrasına ertelendi.