Türkiye’de her 5 çocuktan 1’i okula aç gidiyor

Ankara Tabip Odası (ATO), çocuk yoksulluğuna dair çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı. OECD’nin “Hayat Nasıl?” 2024 raporunu temel alan açıklamada, Türkiye’de 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 20’sinin haftada en az bir gün yemek yiyemediği, her 5 çocuktan 1’inin okula aç gittiği, 10 çocuktan 4’ünün ise yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında yaşadığı belirtildi.

BARINMA KOŞULLARI ALARM VERİYOR

TÜİK’in “İstatistiklerle Aile” raporuna atıf yapılan açıklamada, Türkiye’deki hanelerin yüzde 21,2’sinin yoksul olduğu, geniş ailelerde ise bu oranın yüzde 26,9’a yükseldiği ifade edildi. Her üç haneden biri sağlıksız koşullarda yaşarken, barınma kalitesinin düşüklüğü özellikle çocuk sağlığını tehdit ediyor.

SOSYAL YARDIMLARLA AYAKTA KALIYORLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, 14 milyon 148 bin kişi sosyal yardımlarla yaşamını sürdürüyor. Sosyal ve Ekonomik Destek programı kapsamında yardım alan çocuk sayısı ise son 10 yılda üç katına çıkarak 170 bini aştı.

ÇOCUKLAR AÇ, GELECEK TEHLİKEDE

ATO, özellikle çocukların beslenme hakkına erişimde büyük sıkıntı yaşandığını vurguladı. TÜİK’e göre 10 aileden biri çocuklarına yeni giysi alamıyor, bir diğeri ise taze meyve-sebze tüketimini karşılayamıyor.

“ÜCRETSİZ BESLENME, EŞİT SAĞLIK, NİTELİKLİ EĞİTİM ŞART”

Açıklamada çağrı yapıldı: “Çocuk yoksulluğunu ortadan kaldırmak için sosyal adaleti önceleyen politikalar uygulanmalı. Okullarda en az bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek, tüm çocuklara süt desteği, eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti sağlanmalı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak çocukların okula devamı desteklenmelidir.”