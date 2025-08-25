Türkiye’de PremIum Mobiliteye Yeni Bir Trend Kazandıracak! OMODA Türkiye’ye geliyor!

Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA markası, bir yandan Türkiye pazarına giriş yaparken bir yandan da D segment bir SUV olan OMODA 7 modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Grubun Türkiye’deki genişlemesinde kilit bir aşamayı temsil eden bu yeni adım, kullanıcılara üst düzey bir mobilite deneyimi sunma vaadi taşıyor. Markanın yepyeni amiral gemisi olan OMODA 7, ileri teknoloji ve şık tasarım etrafında şekillendirilerek premium mobilite deneyimini yeniden tanımlıyor. Akıllı teknoloji ile şık tasarımı buluşturarak yerel kullanıcılara yepyeni bir sürüş deneyimi sunan OMODA 7, Türkiye’de premium mobiliteye yeni bir trend kazandıracak.

Grup olarak 2024 yılında gelir, satış hacmi, ihracat ve NEV satışlarında rekor seviyelere ulaştıklarını söyleyen OMODA&JAECOO Türkiye Başkan Yardımcısı Vivian Jiang, “Chery Grubu 5 milyon adedi aşan kümülatif ihracatıyla da önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Bu yüksek performans da grup olarak bizi Fortune Global 500 listesinde 233’üncü sıraya kadar yükseltti ve listenin daimi oyuncuları arasında yerimizi aldık. 2025 yılı itibarıyla da Chery Grubu, kaliteli gelişim ivmesini sürdürdü. Grubun yılın ilk yarısındaki araç satışı, bir önceki yıla göre yüzde 14.5 artışla 1.26 milyon adet olarak gerçekleşti. Şirket, 550 bin adetlik araç ihracatı gerçekleştirerek Çin’in toplam otomobil ihracatının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturdu ve Çin’in otomobil ihracatında ilk sırada yer almaya devam etti. OMODA ve JAECOO ise Temmuz 2025 itibarıyla, sadece 27 ayda dünya genelinde toplam 600 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirirken bu başarıya en hızlı ulaşan yeni marka oldu” dedi.