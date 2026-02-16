Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine karşı imza kampanyası başlatıldı

Türkiye Komünist Hareketi'nden yapılan açıklamada, 2026 NATO Zirvesi'nin, Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenleneceğinin duyurulduğu, bunun toplanması tesadüfi bir karar olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu toplantı başta İran olmak üzere ülkemizin komşularına mesaj anlamına gelmektedir. NATO’ya, ABD’ye, kanlı planlarına ve AKP eliyle ülkemizin emperyalizmin planlarına ortak olmasına karşı mücadeleyi yükseltelim! 2026 yılında ülkemizde düzenlenmesi hedeflenen NATO zirvesine izin vermeyelim! NATO zirvesinin ülkemizde toplanmasına ve Amerikan emperyalizmine karşı düzenlediğimiz imza kampanyasına sen de katıl! 'NATO’ya hayır' diyen ülkemizin bütün ilerici ve yurtsever yurttaşlarını bu çalışmaya imzalarıyla güç vermeye çağırıyoruz" denildi.