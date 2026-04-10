Türkiye’de yeni dönem başlıyor: Sigara için son tarih belli oldu!

Sigara kullanımına yönelik kapsamlı kısıtlamalar içeren yeni yasa teklifi taslağı kamuoyunun gündemine girdi. Taslakta, tütün ürünlerinin kullanımının birçok alanda yasaklanması ve 2040 yılına kadar tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yeni Şafak’ın aktardığı taslağa göre, tütün ürünlerinin kullanımı kamu binaları, eğitim ve sağlık kurumları, çocuk alanları ve açık hava etkinlikleri başta olmak üzere pek çok alanda büyük ölçüde yasaklanacak. Yeme-içme işletmelerinde ise genel bir yasak uygulanacak.

RESTORANLARDA SINIRLI VE İZOLE ALAN ŞARTI

Restoran ve benzeri işletmelerde yalnızca belirli şartları taşıyan sınırlı alanlarda sigara içilmesine izin verilecek. Bu alanların işletmenin yüzde 10’unu geçmemesi, en fazla 20 metrekare büyüklüğünde olması, dışarıdan görünmemesi ve servis yapılmayan izole bölümlerden oluşması gerekecek. Ayrıca bu alanlara 18 yaş altı kişilerin girişi yasak olacak.

Taslakta otellere yönelik düzenlemeler de yer aldı. Buna göre tütün kullanımı yalnızca özel olarak ayrılmış odalarda mümkün olacak. Sürücü koltuklarında ve taksiler dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçlarında ise sigara kullanımı tamamen yasaklanacak.

ELEKTRONİK SİGARA DA KAPSAMDA

Düzenlemenin en dikkat çekici başlığı ise 2040 yılı hedefi oldu. Taslağa göre bu tarihten itibaren tütün ürünlerinin üretimi, satışı ve tüketimi tamamen yasaklanacak. Kurallara uymayan üretici ve satıcılara yüksek tutarlı adli para cezaları uygulanırken, kullanıcılar için de idari yaptırımlar öngörülüyor.

Taslak ayrıca “tütün ürünü” tanımını genişletiyor. Elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm sistemler de yasak kapsamına dahil ediliyor.

Satış koşullarına ilişkin düzenlemeler de dikkat çekiyor. Buna göre tütün ürünleri artık dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda muhafaza edilecek, doğrudan erişim engellenecek. Satış işlemleri elektronik sistemler üzerinden yapılacak ve yaş doğrulaması zorunlu hale getirilecek.