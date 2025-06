Türkiye, Ferdi Zeyrek'e veda ediyor: Eşi Nurcan Zeyrek'in sözleri yürekleri yaktı, Özgür Özel konuşurken gözyaşlarını tutamadı...

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'den dün acı haber geldi.

Zeyrek’in ölümü Manisalıları ve siyasileri yasa boğdu. Dün hayatını kaybeden Zeyrek bugün toprağa verilecek.

Zeyrek için hastane önünde günlerdir bekleyen yurttaşlar, ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşları içinde sabaha kadar hastane önünde bekleyen Manisalılar, Zeyrek'in ailesini naaşının alınacağı saatlerde de yalnız bırakmadı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Zeyrek için bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Zeyrek, ardından Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.





NAAŞI SABAH SAATLERİNDE HASTANEDEN ALINDI

Zeyrek'in cenazesi, saat 10.30 sularında hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nuran Zeyrek'e Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.





Zeyrek'in cenazesi, gasilhaneye götürüldü. Özgür Özel, cenaze aracının önüne oturdu.





Ferdi Zeyrek'in naaşını almak için hastane önüne gelen yakınları gözyaşları içinde bekledi. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.





ON BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde on binlerce kişi toplandı. Manisalılar, Zeyrek'e veda için bekledi.

Manisalılar, Ferdi Zeyrek'e son vedalarını yapmak için Manisa Büyükşehir Belediye binası önüne geldi. Binaya da Zeyrek'in fotoğrafının olduğu "Yastayız" yazılı afişin asıldığı görüldü.

İMAMOĞLU KATILMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNMUŞTU: EŞİ CENAZE TÖRENİNDE

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için başvuruda bulunmuştu.

Zeyrek'in cenaze törenine İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan da katıldı.





CENAZE ARACI TÖREN ALANINA GELDİ

Zeyrek'in naaşı Türk bayrağına sarılıp geldi. Ailesi de Zeyrek'e veda için tören alanına geldi.





ÖZGÜR ÖZEL CENAZE TÖRENİNDE

CHP lideri Özgür Özel, cenaze törenine geldi. Özel'in yanında Dilek İmamoğlu da bulundu.





ZEYREK'İN ANNESİ FENALAŞTI

Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek, oğlunun tabutuna sarıldı. Gülten Zeyrek, fenalaştı. Sağlık ekipleri müdahalede bulundu.





FERDİ ZEYREK'İN YAŞAM ÖYKÜSÜ ANLATILDI

Ferdi Zeyrek'in cenaze töreni başladı. Zeyrek'in kısaca yaşam öyküsü ve Manisa'ya olan sevgisi anlatıldı.

Zeyrek için şunlar ifade edildi:

"İlk orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite sonrası doğduğu topraklara geri döndü. Canından çok sevdiği Manisa'da iş ve aş sahibi oldu. Yine burada Manisa'da evlendi. Sevgili eşi Nurcan Zeyrek Hanımla mutlu bir yuva kurdu. Dünyalar güzeli Nehir, Elif ve Zeynep'in babası oldu. Ferdi Zeyrek, doğduğu toprakların derdiyle dertlendi. Mücadelesini ve azmini bu topraklar için harcadı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. O artık kimileri için Ferdi abi, kimileri için Ferdi amca, kimileri için Ferdi kardeş, kimileri için Ferdi baba, kimileri içinse oğul Ferdi'ydi. Ama en çok bizim Ferdi'ydi. Sizler nasıl hissediyorsanız Ferdi Başkanımızı o haliyle sonsuzluğa uğurluyoruz. Ferdi Başkanımız çok çalışkandı. Azmiyle ve samimiyetiyle biliniyordu. En çok da gülen yüzüyle kalplerimizde yer edindi. Yediden yetmiş yediye oy veren, vermeyen ayrımı yapmadan gecesini gündüzüne katarak canından çok sevdiği Manisa için, Manisalılar için durmadan, yorulmadan çalıştı. Dönüp baktığımızda kısacık zamanda bu kentin havasını değiştirdi. İnsanlar birbirlerine daha çok selam verir, selam alır oldu. Mutlu yüzlerin sayısı arttı. Sokaklarda huzur ve umut esmeye başladı. Ferdi Zeyrek bu şehre bir film seyrettirdi. Baharın gelebileceğini gösterdi. Umudu ve inancı yüreklerimizde filizlendirdi."





EŞİ NURCAN ZEYREK'İN SÖZLERİ YÜREK YAKTI

Ferdi Zeyrek'in tabutu başında gözyaşlarıyla konuşan Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in sözleri yürekleri yaktı.

Nurcan Zeyrek, "16 yaşından beri ellerimiz ayrılmadı. Manisa için çalıştı. Hakkınız helal edin" dedi.

Nurcan Zeyrek şöyle konuştu:

"O, Manisa sevdalısıydı. O, hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katmadan "Yapacak çok işim var." diyordu. Hep hayaliydi. "Ben belediye başkanı olacağım." diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki: "Nurcan, dik dur. Üç tane çocuğumuz var." Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi benim bende. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Üç tane yavrum var. Sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa'nın, bütün Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun."

Manisa Büyükşehir Genel Sekreteri Burak Deste ise şu ifadeleri kullandı:

"Alim, Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Belediye Başkanlarım, belediyemizin değerli çalışanları, kıymetli Manisalılar. Ferdi Bey'le tanışıklığımız 31 Mart seçimlerinden sonra oldu. Kendisini burada tanıdım. Manisa'ya olan sevdasını burada gördüm. Her geçen gün onunla çalışmanın ne kadar büyük ayrıcalık olduğunu hissettim. Yaptığımız her işin, harcadığımız her paranın hesabını sorardı. Hiçbir şey boşa gitmemeli derdi. Her şeye Manisa için bakmalıyız. Manisa'ya bir faydası var mı? Yaptığımız işin Manisa'ya bir katkısı oluyor mu, olmuyor mu? Önce buna bakalım Burak Bey, derdi.

Her bayramda, her tatil öncesi olduğu gibi tüm personeli gezer, tek tek bayramlaşırdı. Son bayram ziyaretinde de vasiyet eder gibi iyice dinlenin, ailenizle bol vakit geçirin. Çünkü dönüşte çok çalışacağız arkadaşlar, dedi. O bayrağı çok yukarı koydu. Bizim de bundan sonra yapacağımız şey bize emanet ettiği bayrağı alıp daha da yukarıya taşımak, Manisa'ya hak ettiği değeri gösterecek hizmetleri sunmak, elimizden geleni yapmak, çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim."

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARI İÇİNDE KONUŞTU

Ardından söz alan CHP lideri Özgür Özel, gözyaşları içerisinde konuştu.

Özel'in ifadeleri şu şekilde:

"Ben altı yaşımdan beri bir kürsüye çıkıp konuşuyorum. Altı yaşımdan beri elimde mikrofon var. Herhalde en zoru şimdiye kadarki konuşmaların. Abim "Bir daha anlatsana." diyordu. Grup toplantısında Manisa seçimini anlatmıştım. "Abi bir daha anlat, güzel anlatıyorsun." diyordu. Deniz Bey, Deniz Baykal 2009'da belediye başkan adayımız rahatsızlanıp çekilince 40 gün kala Manisa'ya aday ol dedi bana. Ben de dedim ki: "O seçim çoktan gitti, çok geciktik." Bir öncekisi "Alamayız orayı." dedim, Manisa'yı alamayız. Dedi ki: "Alırsın." Genel Başkanım, bir önceki seçimde oyumuz %6 dedim. Nasıl alacağız Manisa'yı? Dedi ki: "Sen alacaksın. Bu seçimde değil ama Manisa Belediyesi'ni sen alacaksın." Ben alamadım. O aldı. Ferdi aldı. Biz burada gördüğünüz çocukluk arkadaşları ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumun direği sızlar. Bu Spil Dağı'nı kardeşim, Barış kadar çok özlerim. Ferdi benden daha Manisalı'ydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, bir de bu Manisa'ya."

"ŞİMDİ BİZİM YÜKÜMÜZ HER ŞEYDEN AĞIR"

"Yunus Emre Belediye Başkan adayı olmak istiyordu. "Ben alacağım, kazanacağım abi orayı." diyordu. Dedik ki: "Hayır, Şehzadeleri de kazanacağız, Yunus Emre'yi de." "Ben" dedi, "Sen Büyükşehir." "Abi" dedi, "Onun en üst katından İzmir görünüyor. İzmir görünüyormuş. Bize vermezler orayı." dedi. "Sen alırsın Ferdi." dedim. "Abi alınmaz." Dedim ki: "Manisa'da, Yunus Emre'de seni sevmeyen var mı? Yok. Sen dolaştığın hiçbir yerde seni sevmeyen bir kişi kalmaz. Sen bir yeter ki çalış." Bir mucize gerçekleştirdi. %6 alamadığımız şehirde %60 aldı. %60. Bana diyordu ki: "Yüküm ağır. Burayı, memleketi emanet ettin, gittin." Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa'yı emanet etti, gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. O gidince ne yapacağız bilmiyorum. Bir insan onun kadar çok sevilmeyi, onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi. Mesela hitabet yeteneği iyi değildir, kürsüsü ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer.

Bir sohbet edip, bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok. Buraya gelen herkese, Sayın Genel Başkanıma, Sayın Valime ki haklarını helal etsinler, Celal Bayar Üniversitesine, Manisa bürokrasisine, diğer partilerin değerli temsilcilerine, Türkiye'nin dört bir yanından koşup gelenlere, hastaneye "Konya'dan çıktık, geldik." dedi kadın. Konya'dan gelmiş dua okumaya. "Sen ne tanıyorsun Ferdi'yi?" dedim. "Yüzünü gördüm." dedi. "Duydum." dedi. "Çok iyi biriymiş." Konya'dan geldi, Kocaeli'nden geldiler. Üç gün, üç gün durdu. Aslında öldü ilk anda. Nurcan'ı alıştırmak için, sizi bize alıştırmak için üç gün bayram tatilinde bekledi. Mesaiyi aksatmadan ilk mesai gününde geldi. Kızları bize emanet, ailesi bize emanet, Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin. Hep helallik istiyoruz. Bizden Ferdi'ye az geçmiştir. Ferdi'den hepimize çok geçti, çok geçti. O hakkını helal etsin. Allah hepimize sabır versin. Dayanma gücü versin."

BÜYÜKŞEHİR ÖNÜNDEKİ TÖREN SONA ERDİ

Ardından İl müftü vekili İsmail Temur, Manisalılardan helallik istedi. Tüm Manisalılar hep bir ağızdan hakkını helal etti.

Temur şunları ifade etti:

"Merhum başkanımızla bayram sabahını Hatuniye'de birlikte kılmıştık. Rabbim mekanını cennet eylesin. Güzel bir insandı. Cenabıhak Kur'an-ı Kerim'de 'Biz sizi hayatla, ölümle imtihan ederiz. Kimler güzel iş yapar onu sınamak için.' buyuruyor. Başkanımız çok güzel işler yaptı, gayret gösterdi. Kısa zaman olmasına rağmen siyaset üstü gördüğümüz kadarıyla bütün insanların sevgisini, saygısını kazandı. Biz memnunduk. Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Rabbim şehadetiniz, helallığınız hürmetine başkanımızı cennet-i cemaliyle müşerref eylesin. Geride kalan kıymetli eşi, muhtereme annesi, evlatları, sevenleri, camiaya başsağlığı diliyoruz."

Zeyrek'in naaşı Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören alanına götürüldü.

ACI HABERİ BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURMUŞTU

Zeyrek’in ölüm haberini dün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından 'Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz’ sözleri ile duyurmuştu.

ÖLÜM NEDENİ: KARDİYAK ARREST

Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ölüm nedenini şöyle açıklamıştı:

"5 Haziran Cuma günü saat 23.30'dan itibaren devam eden Başkanımız Ferdi Zeyrek'in tedavisi ve yoğun bakıma alınma süreçleri sonrasında bugün saat 17.05 itibarıyla kardiyak arrest nedeniyle Sayın Başkanımız vefat etti, kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar."

BELEDİYE ÖNÜNDE ANMA TÖRENİ

Ferdi Zeyrek’in yakın dostu olarak da bilinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenaze programı hakkında yaptığı açıklamada 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek için bugün saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni düzenleneceğini duyurmuştu.

Zeyrek'in naaşı bugün tören sonrasında Hatuniye Camisi'ne götürülecek, Zeyrek Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak cenaze namazından sonra Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede havuzun makine dairesinde meydana gelen arızaya bakmak için aşağı indi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞTI

Saat 23.45 sıralarında depoya inen Zeyrek elektrik akımına kapıldı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını belirtti.

DURUMU KRİTİKTİ

Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte" ifadelerini kullanmıştı.