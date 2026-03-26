Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Yılın Basın Fotoğrafları Ödülleri'ni açıkladı

2025 yılında meydana gelen olaylardan 5 binin üzerinde fotoğrafın değerlendirildiği Yılın Basın Fotoğrafları'nda altı farklı kategoride 23 fotoğraf ve üç fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. TFMD'nin her yıl bir isme verdiği Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne bu sene 75 yaşındaki tecrübeli foto muhabiri Kadir Can layık görüldü. Organizasyona 343 foto muhabiri ve fotoğrafçının yanı sıra 47 öğrenci olmak üzere toplam 390 kişi katıldı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, ASKA Lara Resort, AJet, SGDD-ASAM ve Vakıflar Genel Müdürlüğü desteği ile düzenlenen yarışmada verilen toplam para ödülü ise 335 bin lira olarak açıklandı.

ÖDÜLLERLE ÇEVRESEL SORUNLARA DİKKAT

Yılın Basın Fotoğrafları jürisi; İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hacımaşlı Mahallesi'nde, Sazlıdere Barajı'nın bulunduğu bölgede tarım arazileri arasında yükselen şantiyelerle megakent İstanbul’un genişleme hızını yansıtan fotoğrafı ile İhlas Haber Ajansı foto muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç'u Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü'ne layık gördü. Sarıkoç, aynı fotoğrafla Yılın Doğa, Çevre ve İklim Değişikliği Fotoğrafı Ödülü'nü de kazandı. "Sıfır Atık Projesi"nde farkındalığa destek olmak amacıyla 7'ncisi verilen Sıfır Atık Özel Ödülü, Bursa'nın Gölyazı ilçesinde çevre kirliliği arasında balık avlamaya çalışan pelikanı gösteren fotoğrafla Adem Albayrak'ın oldu. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 29 gazeteci ile 2011 Van depreminde görev başında hayatını kaybeden Cem Emir ve Sebahattin Yılmaz anısına verilen Deprem Şehitleri Özel Ödülü ile Kuzey Irak'ta şehit edilen gazeteci Mustafa Pekcan anısına verilen özel ödüller, Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Fotoğrafları kategorisinden seçildi. Yılın Foto Röportajı Ödülü ise iklim değişikliği ve kontrolsüz tarımsal sulama nedeniyle yaşanan kuraklık ve Konya Havzası'nda her yıl sayısı artan obrukları aktardığı fotoğraf serisiyle Milliyet Gazetesi'nden Uğur Yıldırım'ın oldu.

ONUR ÖDÜLÜ KADİR CAN'IN

Yarışmada Yılın Haber Fotoğrafı Ödülü’nü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenazesindeki karesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Orkun Emre Küçükerbaş kazandı. SGDD-ASAM Özel Ödülü’nü de 14 yıllık savaşın ardından harabeye dönen Suriye’de, Türkiye sınırına yakın Azez’deki çadır kampta zor koşullar altında yaşayan çocukların fotoğrafıyla Milliyet Gazetesi’nden Uğur Yıldırım kazandı. Derneğin kurucu başkanı Rafet Hüner adına verilen özel ödülü, İsrail’in Filistin’e gerçekleştirdiği saldırılara karşı Antalya’da deniz içerisinde açılan Türk ve Filistin bayrağı fotoğrafıyla Demirören Haber Ajansı’ndan Semih Ersözler aldı. Yılın Portre Fotoğrafı ise çatışmaların harap ettiği Suriye’deki okulda Awad Hassan’ı kadrajladığı kareyle Milliyet Gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım’ın oldu. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin her yıl bir isme verdiği Yaşam Boyu Onur Ödülü, 1971 yılında başladığı meslek hayatında çok sayıda başarıya imza atan 75 yaşındaki tecrübeli foto muhabiri Kadir Can’a verildi.

SPOR TOTO ÖDÜLLERİ

Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı Kategorisi’nde ise birincilik ödülü, Afyonkarahisar’da yapılan Dünya Motokros Şampiyonası EMX250 Final 2. Yarışı’nda yaşanan kazayı gösteren kareyle Okan Akyürek’e verildi. Konya Veledromu’nda UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası yarışları sırasında kadın ve erkek bisikletçilerin kıyasıya mücadelesini aktaran fotoğrafıyla Mürsel Çetin, Spor Toto Özel Ödülü’ne layık görüldü. Usta Ara Güler’in adının yaşatılması ve gençlerin fotoğrafa özendirilmesi amacıyla lise ve üniversite öğrencileri arasında 7 yıldır düzenlenen Ara Güler Özendirme Ödülü’nü Ahi Evran Üniversitesi’nden Elif Çimiç aldı.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ 2 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Yılın Basın Fotoğrafları’nda, TFMD’nin uluslararası sergilerle dünyaya taşıdığı; 11 yıldır amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık ayrı bir yarışma olarak düzenlenen Türkiye Güzellikleri Ödülleri’nin sahipleri de 2 Nisan’da kamuoyuna duyurulacak.

COŞKUN ARAL: DÜNYANIN SAYILI ORGANİZASYONLARINDAN

Yılın Basın Fotoğrafları Genel Jüri Başkanı Coşkun Aral, Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın 41 yıldır aralıksız yapılmasının büyük bir değer olduğunu, organizasyonun yıllarca sürdürülmesinin büyük emek istediğini söyledi.

Aral, "Yılın Basın Fotoğrafları, TFMD’nin 41 yıldan beri sürdürdüğü, bence dünyanın sayılı, Türkiye’nin en önemli fotoğraf organizasyonlarından biri. Jürisinde çok değerli isimleri bir araya getiriyor. Jüri üyeleri olarak iki gün boyunca kendi aramızda çekişerek, fotoğrafları eleştirerek, fotoğrafların ve foto muhabirlerinin haklarını yemeden ciddi bir değerlendirme yaptık. Umarım sonuçlar herkesi mutlu eder. Organizasyon, foto muhabirliğinin yaşatılmasının hem dünya hem de bizim ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun anlatılması açısından değerli" diye konuştu.

TFMD BAŞKANI ÖZEL: 41 YILDIR TÜRKİYE'NİN GÖRSEL TARİHİNE NOT DÜŞÜYORUZ

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’yla 41 yıldır Türkiye’nin görsel tarihine not düştüğünü belirten TFMD Başkanı Rıza Özel şunları kaydetti:

"Yılın Basın Fotoğrafları’nda yalnızca fotoğraf seçmiyor, tarihe not düşüyoruz. Jürimiz seçimleriyle mesaj veriyor, farkındalığa katkı yapıyor. Jürimiz, bu yıl çevresel sorunlara dikkat çekmeyi seçti. Yaşadığımız dünyayı evlatlarımızın bize emaneti olarak görüyor ve çevresel sorunlara bu duyarlılıkla yaklaşıyoruz. Jüri üyelerimiz bir oda içerisinde 2 gün boyunca saatler harcadı. Titiz değerlendirme süreçleri nedeniyle her birine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca ödül alan tüm meslektaşlarımı kutluyor, bu organizasyona fotoğraf gönderen her arkadaşımıza teşekkür ediyorum."

YILIN BASIN FOTOĞRAFININ HİKAYESİ

İhlas Haber Ajansı foto muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, ödül alan fotoğrafının hikâyesini şu sözlerle aktardı:

"İstanbul’un kuzeyinde, Arnavutköy ilçesine bağlı Hacımaşlı Mahallesi üzerinde drone ile yaptığım bir çekim sırasında bu kareyi yakaladım. Gökyüzünden baktığınızda İstanbul’un nasıl büyüdüğünü, hatta nasıl yön değiştirdiğini çıplak gözle görmek mümkün oluyor. Bir tarafta henüz yeşilliğini koruyan tarım arazileri, diğer tarafta hızla yükselen yüzlerce konut… Ortada ise İstanbul’un su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı.

Bu üç unsur aynı kadrajda buluştuğunda, aslında tek bir fotoğraf değil; İstanbul’un dönüşüm hikâyesi ortaya çıkıyor. Dronu yüzlerce metre yükselttiğimde karşıma çıkan manzara çarpıcıydı: Bir zamanlar tarlaların ve boş arazilerin bulunduğu bölgede dev bir şantiye yükseliyordu. İnşaatların oluşturduğu beton dokusu, hemen yanındaki canlı yeşil tarlalarla keskin bir tezat oluşturuyordu. Bu fotoğrafı çekerken amacım sadece bir manzara kaydetmek değildi. İstanbul’un büyümesini, şehirleşmenin doğayla olan sınırını ve geleceğe bırakacağımız manzarayı tek karede anlatabilmekti. Çünkü yukarıdan bakınca şehir, sadece binalardan ibaret değil; kararlarımızın ve tercihlerimizin de bir haritası gibi görünüyor. ‘Büyüyen İstanbul’ adlı bu kare, bir metropolün genişleme hızını ve doğayla kurduğu hassas dengeyi anlatan sessiz bir belge niteliğinde."

İŞTE 2026'NIN EN İYİLERİ - 41. YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI ÖDÜLLERİ

Yılın Basın Fotoğrafı - Yılın Doğa, Çevre ve İklim Değişikliği Fotoğrafı: Ahmet Faruk Sarıkoç / İhlas Haber Ajansı

Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Fotoğrafı İkincisi: Salih Kuş

Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Fotoğrafı Üçüncüsü: Fatih Yılmaz

Sıfır Atık Özel Ödülü: Adem Albayrak

Deprem Şehitleri Özel Ödülü: İsmail Coşkun / İhlas Haber Ajansı

Mustafa Pekcan Özel Ödülü: Necati Savaş / Serbest

Yılın Haber Fotoğrafı Orkun Emre Küçükerbaş / İzmir BŞB.

Haber Fotoğrafı İkincisi: Mehmet Aslan / Serbest

Haber Fotoğrafı Üçüncüsü: Selahattin Sönmez / Nefes Gazetesi

SGDD – ASAM Özel Ödülü: Uğur Yıldırım / Milliyet Gazetesi

Rafet Hüner Özel Ödülü: Semih Ersözler / Demirören Haber Ajansı

TFMD Özel Ödülü: İsmail Coşkun / İhlas Haber Ajansı

Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı: Okan Akyürek / Serbest

Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi: Onur Sağsöz / Serbest

Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü: Alkım Saraç / Serbest

Spor Toto Özel Ödülü: Mürsel Çetin / Haber Kent Sitesi

Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı: Yağız Karahan / Serbest

Günlük Yaşam Fotoğrafı İkincisi: Said Nuri Sargın

Günlük Yaşam Fotoğrafı Üçüncüsü: Fatih Yılmaz

Yılın Portre Fotoğrafı: Uğur Yıldırım / Milliyet Gazetesi

Portre Fotoğrafı İkincisi: Fatih Yılmaz

Portre Fotoğrafı Üçüncüsü: Mehmet Şah Deniz

Yılın Foto Röportajı: Uğur Yıldırım / Milliyet Gazetesi

Foto Röportaj İkincisi: Selahattin Sönmez / Nefes Gazetesi

Foto Röportaj Üçüncüsü: Uğur Yıldırım / Milliyet Gazetesi

Ara Güler Özendirme Ödülü: Elif Çimiç / Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi