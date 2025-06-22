Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına tepki:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC), gazeteci Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmadan önce Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından ‘suyun ısınıyor’ diye açıklama gelmesi ise basın özgürlüğü açısından bir tehdittir. Kabul edilemez. Meslektaşımız bir an önce serbest bırakılmalıdır" denildi.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'ndan, gazeteci Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasının ardından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke içinde 159. sırada yer alıyor. Haksız gözaltı, tutukluluk, adli kontrol uygulamaları ve ekonomik baskılar, medya özgürlüğünü ortadan kaldıran başlıca tehditler olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre; gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta kamu otoritelerine karşı olan sorumluluğu olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir. Gazeteciyi sadece mesleğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir. Gazetecilerin önce kamuoyunda tehdit edilerek, akabinde yargıyı kullanarak sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkının engellenmesidir.

Son olarak bunun bir örneğini daha yaşadık. Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran 2025’te youtube kanalında yayınlanan videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'tehdit içerdiği' öne sürülen ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’daki evine gelen ekipler tarafından 21 Haziran 2025 Cumartesi gecesi gözaltına alındı.

Yotube’daki yayının kasıtlı olarak bir bölümünün alenen yayılarak, paylaşılarak bağlamından koparıldığı ve sosyal medyada Fatih Altaylı’nın hedef gösterildiği anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanının tehdit edildiği iddiasıyla gözaltına alınması meslektaşımıza yapılan bir haksızlıktır. Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmadan önce Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından ‘suyun ısınıyor’ diye açıklama gelmesi ise basın özgürlüğü açısından bir tehdittir. Kabul edilemez. Meslektaşımız bir an önce serbest bırakılmalıdır.”