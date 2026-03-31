Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu: Cumhuriyet’e üç ödül!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 67’ncisini düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, Burhan Felek Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 1959 yılından bu yana verilen ve Türkiye’de gazeteciliğin köklü organizasyonları arasında yer alan ödüller kapsamında bu yıl 48 ödül, övgü ve 2 özel ödül dağıtıldı.

Cumhuriyet gazetesi ödüllerde üç isimle öne çıktı. Cumhuriyet Haber Müdürü Can Uğur, “Paylaşım skandalı!” başlıklı haberiyle Eğitim Haberi Ödülü’ne layık görüldü.







CAN UĞUR



Uğur, konuşmasında gazetecilik anlayışlarını “kimsesizlerin kimsesi olmak” ilkesi üzerinden tanımladıklarını belirterek, bu yaklaşımın gazetenin yayın çizgisiyle örtüştüğünü ifade etti. LGS skandalına ilişkin haberlerinde, sınav sırasında soruların paylaşılması iddialarını kamuoyuna taşıdıklarını ve haberin ardından yetkililerin durumu kabul ettiğini aktaran Uğur, buna rağmen haklarında dava açıldığını ve yargı sürecinin sürdüğünü kaydetti. Yaklaşık bir milyon öğrenciyi ilgilendiren sürecin kamu yararı taşıdığını vurguladı.

Cumhuriyet muhabirlerinden Aytunç Ürkmez ise “Laik hukuka sığındılar” başlıklı haberiyle siyasal haber dalında övgü aldı. Ürkmez, Menzil cemaatine ilişkin haber sürecinin bir kavganın ardından başladığını belirterek, bu gelişmenin araştırma gazeteciliği açısından önemli bir alan açtığını ifade etti. Bu süreçte cemaatin siyasal ve ekonomik yapısını inceleyerek kamuoyuna aktardıklarını kaydetti.





AYTUNÇ ÜRKMEZ

İSMAİL ARI'YA DESTEK

Ürkmez ayrıca, Menzil’e ilişkin araştırmaların farklı gazeteciler tarafından da sürdürüldüğünü belirterek tutuklu gazeteci İsmail Arı’ya değindi. Gazetecilerin kamuoyunu aydınlatma görevi nedeniyle baskılarla karşı karşıya kalabildiğini ifade eden Ürkmez, meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Muhabirimiz Ufuk Sepetci ise “Muayenesiz sağlık raporu” başlıklı haberiyle sağlık haberi dalında övgüye değer görüldü. Sepetci, haberinde sürücü kursları üzerinden alınan sağlık raporlarına ilişkin iddiaları gündeme getirdiklerini belirterek, bazı durumlarda muayene yapılmadan rapor düzenlendiğini ortaya koyduklarını ifade etti. Haber sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını aktardı.





UFUK SEPETCİ



Törende yapılan konuşmalarda, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken karşılaştığı baskılara da dikkat çekildi. Basın özgürlüğünün önemine vurgu yapılırken, gazetecilerin mesleklerini özgürce icra edebilmesinin demokratik toplum açısından temel bir unsur olduğu ifade edildi.