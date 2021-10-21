Türkiye gri listeye alınmıştı: Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ilk açıklama
Türkiye'nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yeterli çabayı göstermediği gerekçesi ile gri listeye alınmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi.
Türkiye'nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yeterli çabayı göstermediği gerekçesi ile Yemen’in yer aldığı gri listeye alındı.
Açıklama Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen üç günlük toplantılarının ardından geldi.
BAKANLIKTAN 'GRİ LİSTE' AÇIKLAMASI
Konuyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
Bakanlığın açıklamasında “Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) raporunda ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır” denildi.
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