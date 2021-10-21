Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'gri liste'ye alındı

21 Ekim 2021 Perşembe, 19:05

Türkiye FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için "gri liste"ye alındı.

India Today'in aktardığına göre; Türkiye'nin yanı sıra Ürdün ve Mali'de listeye dahil edildi.





Açıklama Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen üç günlük toplantılarının ardından geldi.

Sona eren toplantının ardından açıklamada bulunan Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye’yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda ‘yeterince çaba göstermeyen’ ülkelerin bulunduğu ‘gri liste’ye aldı.

GRİ LİSTEDE YER ALAN ÜLKELER

Gri liste olarak da bilinen bu grubun içerisinde Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen gibi ülkeler bulunuyor.