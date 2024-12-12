Türkiye Hizbullah cemaatinden Suriye açıklaması: ‘Her türlü desteği yapmaya hazırız’

Yayınlanma: 12.12.2024 - 10:44

Güncelleme: 12.12.2024 - 10:44

El Kaide’nin uzantısı olan cihatçı terör örgütü Heyet’ül Tahrir’üş Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif örgütler, 7 Aralık’ta Suriye’nin başkenti Şam’a girdi. Muhaliflerin Şam’a girmesiyle eski Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ailesiyle Rusya’ya kaçtı.

Böylece, Suriye’de 54 yıllık Esad yönetiminin devrilmesiyle 61 yıllık Baas rejimi de sonra erdi. Bu gelişmenin ardından HTŞ elebaşısı Ebu Muhammed Colani, Suriye’de geçiş hükümetini kurmak için örgütün önde gelen isimlerinden olan Muhammed el-Beşir’i görevlendirdi. Devrik lider Esad’ın son başbakanı Muhammed el- Celali’nin yetkilerini el-Beşir’e bırakacak.

HİZBULLAH SURİYE’DEKİ GELİŞMELERDEN MEMNUN

Türkiye, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ederken, Türkiye’deki cemaat ve tarikatlar da HTŞ gibi bir yapının Suriye’yi ele geçirip, şeriat yönetimi kurması açısından gelişmeleri ilgiyle takip ediyor. Bu kapsamda Türkiye Hizbullah’ı olan “Hizbullah cemaati” tarafından önceki gün Suriye’deki gelişmeler hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklama Hizbullah’ın internest sitesi olan “huseynisevda.biz”de yayımlandı. Örgütün haber araçlarından “Habernas”tan da kamuoyuna sunuldu. Örgüt açıklamasında, Suriye’deki gelişmelerden umutlu ve memnun olduklarını belirtti.

‘İSLAM’IN ADALET ŞEMSİYESİ’

“Hizbullah Basın Bürosu” tarafından yayımlanan yazılı açıklamada; “Kardeş Suriye halkının yıllardır süregelen Baas diktasından kurtulması ile meydana gelen değişimin genelde tüm İslam ümmetine hayırlı olmasını, özelde Suriye’deki Müslüman Arap, Kürt, Türkmen ve değişik inançlara sahip tüm halkların İslam’ın adalet şemsiyesi altında haklarını alıp, inançlarını huzurlu bir şekilde yaşamalarını diliyoruz.

Mazlum Gazze halkını yalnız bırakan zalim diktatör yöneticilere büyük bir ibret olacak ve yaptıklarını gözden geçireceklerdir. Kardeş Suriye halkının her karış toprağı çok kıymetlidir. Toprak bütünlüğünü sağlamaları konusunda uyanık olmalarını tavsiye ederiz” denildi.

‘TÜM İSLAMİ YAPILARIN ARKASINDAYIZ’

Yeni rejimin Gazzeliler için de çalışması gerektiği vurgulanan açıklamada; “Mutedil (ılımlı) İslam düşüncesine sahip tüm İslami yapılara, imkânlarımız dâhilinde her türlü desteği yapmaya hazır olduğumuzu sürekli söylüyoruz. Yönetimi ele geçiren kardeşlerimizin de bilmesini istiyoruz.

Rabbim yönetimi ele geçiren Müslüman kardeşlerimizi haktan ayırmasın, onlara hakkı göstersin ve hakkı yaptırsın. Dosdoğru yolda muvaffak olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Bu açıklamanın ilk önce Lübnan Hizbullahı ve/veya Irak Hizbullahı (Kata’ib Hizbullah) yerine Türkiye Hizbullah’ı tarafından yapılması dikkat çekti.