Türkiye için korkutan 'göçüntü deprem' uyarısı!

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye için korkutan bir 'göçüntü deprem' iddiasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 15:28
Türkiye için korkutan 'göçüntü deprem' uyarısı!
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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem riski olan illeri sosyal medya hesabından açıklamaya devam ediyor.

Ercan son olarak Uşak ili için 'göçüntü deprem' uyarısında bulunu.

Ercan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Uşak ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M6,1. Uşak ilimiz Gediz göçüntü depremlerinin etkisi altındadır."

'Göçüntü deprem' kavramı, yerin göçmesiyle sonuçlanan deprem anlamın geliyor.


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