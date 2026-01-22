Türkiye için 'sarı kodlu' uyarı verildi: Batıda sel, doğuda kar alarmı!

Geçen hafta Rusya üzerinden gelen dondurucu soğukların ardından Türkiye, şimdi de kuvvetli yağışların etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 kent için "sarı kod" yayımlayarak batı illerinde çok şiddetli sağanak, doğu illerinde ise yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

BATI İLLERİNDE SEL VE HORTUM RİSKİ

Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yağışların "çok kuvvetli" olması bekleniyor. Özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir, Isparta, Burdur ve Antalya hattında yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı azami dikkat göstermesi istendi.

İZMİR GÜNE KAOSLA UYANDI: DERELER TAŞTI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İzmir, yeni güne gök gürültülü sağanakla başladı. Karabağlar ve Buca'da yollar göle dönerken, Karabağlar Sanayi bölgesinde derenin taşması sonucu ulaşım durma noktasına geldi. Bir vatandaşın sel sularına kapılmamak için demir korkuluklara tutunarak hayata tutunmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Belediye ekipleri baskın yaşanan bölgelerde teyakkuza geçti.

GÜNEYDOĞU VE DOĞU AKDENİZ’E KAR GELİYOR

Yağışlar ülkenin doğu kesimlerinde etkisini kar olarak gösterecek. Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneyi ve Şanlıurfa’nın batısında kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler uyarılırken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ciddiyetini koruyor.