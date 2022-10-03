Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişki Kuşadası’nda konuşulacak

03 Ekim 2022 Pazartesi, 16:37

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret Kuşadası’nda masaya yatırılıyor. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası’nın bünyesindeki Rusya-Türkiye İş Konseyi ile Kuşadası Ticaret Odası’nın ortaklaşa düzenleyeceği iş forumu 7 Ekim Cuma günü Kuşadası Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

İki ülkenin önde gelen iş adamlarını, resmi kurum yetkililerini bir araya getiren İş Konseyi, Türkiye-Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerinin öneminin masaya yatırılacağı toplantıda RUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Akdemir, KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Rusya Kırım Türkiye Vakıf Başkanı Yazgan Kaya ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de konuşmacı olarak katılacak.

Rusya - Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev ve Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Süren Vardanyan’ın çevrimiçi katılacağı programda Türk Cumhuriyetler, Rusya, Iran, Irak gibi komşu ülkerler ile ihracat ve yatırım potansiyelleri üzerine panel düzenlenecek.

Ayrıca Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya’da oluşan iş olanakları konuşulacak.