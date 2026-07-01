Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki enerji işbirliğinde ikinci fazda inşaa edilecek projeler için tarife de dahil ticari ve teknik koşullar ayrıca kararlaştırılacak

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan yenilenebilir enerji santralleri projesine ilişkin anlaşma yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Suudi Arabistan Türkiye’de yatırım yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan 5 bin MW kapasiteli yenilebilir enerji anlaşmasının yatırım tutarı her bir tesis için yapılacak detaylı fizibilite çalışması ve nihai yatırım kararları sonrasında netleşecek. Santral yatırımları, şirket öz kaynakları ile uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak uzun vadeli proje finansmanı yoluyla gerçekleştirilecek.

30 YIL ‘ALINACAK’

Santrallerden üretilecek elektriğin satın alınması için ilk beş yıl alım fiyatı 4,75 Euro cent/kWh olacak. Beşinci yıldan sonraki 25 yıl için ise elektrik alım fiyatı Sivas projesi için 2,34 Euro cent/kWh, Taşeli projesi için ise 1,99 Euro cent/kWh olarak uygulanacak.

KULLANIM HAKKI VERİLECEK

Projelerde yatırımcıya arazi mülkiyeti devredilmeyecek. Arazi hakları Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) tarafından edinilecek ve EÜAŞ adına tescil edilecek. Yatırımcıya projenin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi için gerekli kullanım hakları tanınacak. Elektrik satın alma anlaşmasının sona ermesi veya projenin hayata geçirilememesi durumunda arazi hakları EÜAŞ’ın tasarrufunda kalmaya devam edecek. Elektrik satın alma anlaşması sona erdiğinde santrali devralıp almamaya günün koşullarına göre EÜAŞ tarafından karar verilecek. EÜAŞ tarafından santralin devralınmaması tercihi yapılacak olursa, proje şirketi tüm masrafları kendisine ait olmak üzere araziyi eski haline getirip EÜAŞ’a teslim edecek.

AYRI ANLAŞMA GELECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, ikinci fazda inşa edilmesi planlanan projelere yönelik olarak ise; tarife de dahil olmak üzere ticari ve teknik koşullar iki ülke tarafından ayrıca kararlaştırılacak ve ayrı bir anlaşma şeklinde TBMM’ye sunulacak.