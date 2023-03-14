Türkiye İttifak'ı hangi partilerden oluşuyor? Türkiye İttifak'ı cumhurbaşkanı adayı kim?

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 10:18

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 11:34

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinde seçim tarihinin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 belirlendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala, 7 partili yeni bir ittifak daha kuruldu.Türkiye İttifakı’nın Genel Koordinatörü Bayram Akın tarafından, Türkiye İttifakı ve cumhurbaşkanı adayı tanıtım toplantısının yakın zamanda gerçekleştirileceği duyuruldu.

TÜRKİYE İTTİFAK'I HANGİ PARTİLERDEN OLUŞUYOR?

Türkiye İttifakı; Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji ve Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeni Anavatan Partisi, Yeni Yol Partisi'nden oluşuyor.

TÜRKİYE İTTİFAK'I CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Türkiye İttifakı, Ahmet Özal’ı cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı aldığı belirtildi. Özal adaylık için Türkiye İttifakı’nda yer alan 10 partinin desteğini aldı.

8. Cumhurbaşkanı ve 19. Başbakanı Turgut Özal’ın en büyük oğlu olan Ahmet Özal aynı zamanda Teknoloji ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanlığı görevini yürütüyor. Ahmet Özal sık sık Turgut Özal’ın 17 Nisan 1993 tarihindeki ölümünün şüpheli olduğunu dile getirmesiyle de gündeme geliyor.