Türkiye kavruluyor, Meteoroloji yüksek sıcaklıklar '2 Ağustos'a kadar sürecek' dedi, uzmanlar uyardı: ‘Güneş çarpması ölümlere neden olabilir’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları pazar günü itibariyle artacak. Hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 3-6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu’nun doğusunda 4-8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde ise 7 -12 derece mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. 2 Ağustos’a kadar sürmesi beklenen sıcaklarla havanın sıcaklığının Ankara ve İzmir’de 40, Aydın’da 43 ve Muğla’da 41 dereceye kadar yükseleceği belirtiliyor. Güneydoğu Anadolu’daysa sıcaklıkların 45 dereceyi bulacağı ifade ediliyor. Artan sıcaklıkların insan sağlığı için olası sonuçlarını ve tedbir yöntemlerini acil tıp uzmanı Prof. Dr. Başar Cander Cumhuriyet’e anlattı.

Cander, “Sıcak söz konusu olduğunda güneş çarpması ölüme dahi sebebiyet verebilmesi nedeniyle en riskli bir durum. Özellikle güneş altında çalışan işçiler ve gençler güneşin dik açıyla geldiği saatlerde çalıştıkları için bu tehlikeyle daha çok karşı karşıya kalıyor. Mutlaka 11.00-17.00 saatleri arasında güneşten kaçınmak gerekli, bu sağlanamadığı takdirde vücudu olabildiğince koruyacak giysiler tercih edilmeli” dedi.

‘SIVI TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ’

Cander, “Sıcaklık kaynaklı bir diğer tehlike ise sıvı kaybına sebebiyle vücudun susuz kalması, bu bütün organları etkileyen bir durum. Bu sebeple sıvı tüketimi çok önemli. Ancak yalnızca su tüketimi tek başına yeteri değil çünkü terleme ile vücut tuz da kaybediyor. Bu sebeple mutlaka eksileni yerine koymak gerek. Elektrolit açısından zengin besin ve sıvıları tüketmek gerek” ifadelerini kullandı.

Sıcağın vücut üzerinde dolaylı etkilere de sebep olabileceğini vurgulayan Cander, “Yüksek sıcaklıklar özellikle kronik hastalığa sahip 65 yaş üstü grubunda kalp, şeker ve tansiyon gibi bazı hastalıkların ilerlemesine neden olabilir. Dolayısı ile özellikle riskli gruplar gündüz mümkün oldukça güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde bir yaşam tarzı kurgulanmalı” diye konuştu.