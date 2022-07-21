Türkiye Kent Konseylerinden asbest yüklü gemi açıklaması: Bu büyük riske onay verenlerin, yarın bu sorumluluğun altında kalabilir
İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı'nın kurucu üyesi olduğu ve aynı zamanda İzmir Kent Konseyi'nin de yürütme kurulunda bulunduğu Türkiye Kent Konseyleri Platformu Brezilya'dan gelen ve asbest içerdiği ifade edilen geminin İzmir'de sökülmesine ilişkin ortak basın bildirisi yayınladı.
Bildiride karar kınanırken "Başta Aliağa olmak üzere tüm bölgedeki insanları ve doğal yaşamı etkileyebilecek bu büyük riske onay verenlerin, yarın bu sorumluluğun altında kalabileceklerini önemle belirtmek isteriz" ifadeleri yer aldı.
Bildiride şunlar söylendi:
"Türkiye Kent Konseyleri Platformu olarak, başta asbest olmak üzere halk sağlığını tehdit eden tehlikeli atık yüklü Nae Sao Paulo isimli Brezilya donanmasına ait geminin, sökülmek üzere Aliağa’ya getirilmek istenmesini kınıyoruz. Başta Aliağa olmak üzere tüm bölgedeki insanları ve doğal yaşamı etkileyebilecek bu büyük riske onay verenlerin, yarın bu sorumluluğun altında kalabileceklerini önemle belirtmek isteriz. Bu arada Çeşme, Yarımada, Bodrum kıyılarında ve Seferihisar, Karaburun, Urla’da da talan projelerinin gündemde olduğunu; Buca Cezaevi yerleşkesinin ranta kurban edilmek istendiğini büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Aynı şekilde; Mersin Akkuyu Nükleer santralinin ve Kahramanmaraş Elbistan'daki kömürlü termik santrallerin çevreye zararlarının, Çorlu Ergene Nehri'ndeki kirliliğin, Karadeniz'deki HES'lerin, Ege ve Akdeniz’de meydana gelen yangınların, Çanakkale ve Kaz Dağları'ndaki maden çalışmalarının doğaya verdiği tahribatın, takipçisi olduğumuzu da buradan tüm kamuoyuna vurgulamak isteriz. Doğanın sahibi değil bir parçası olduğumuzu belirtir; ne şimdiki ne de ilerideki nesillerin geleceğini, kimsenin ipotek altına almaya hakkının olmadığının altını çiziyoruz. Halkımızın menfaatleri doğrultusunda tüm bu süreçlerin titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."
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