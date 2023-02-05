Türkiye kışa teslim: Elazığ'da su şebekeleri dondu

Elazığ’da soğuk havadan dolayı ağılların su şebekeleri dondu. Besiciler ateş yakarak buzların çözülmesini beklemeye başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 13:09
Türkiye kışa teslim: Elazığ'da su şebekeleri dondu
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Kış mevsiminin ağır geçtiği Elazığ’ın Karakoçan ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan köylerde yaşayan besiciler, hayvanlarını doyurabilmek için yoğun bir mesai harcıyor. 

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Bağlıağaç köyünde besiciler, hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için soğuk hava, tipi ve kar yağışıyla mücadele ediyor. 

Küçükbaş hayvanlar kar altında ot bulmaya çalışırken, hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle ağıllara giden su şebekesi de dondu.

BUZUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ATEŞ YAKTILAR

Hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak isteyen sürü sahipleri, ateş yakarak donan boruların çözülmesini bekliyor.


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