Türkiye kurultayı, 'mutlak butlan'ı konuşurken... Anket: Kimin Genel Başkan olmasını istersiniz?

Türkiye'nin konuştuğu CHP kurultayı davasının duruşması bugün görüldü. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada erteleme kararı çıktı.

Davada, mahkeme tarafından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönüşünün önünü açan 'mutlak butlan' kararının verilme ihtimali de kamuoyunda gündem olmuştu.

YURTTAŞLARA SORULDU: KİMİN GENEL BAŞKAN OLMASINI İSTERSİNİZ?

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, bu süreçte yurttaşlarla yaptığı anketi kamuoyu ile paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Özgür Özel'in mi Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu CHP genel başkanı olmasını istersiniz?" sorusu soruldu.

Anket sonucuna göre, yurttaşların yüzde 44'ü Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğunda kalması gerektiğini düşünüyor. Kılıçdaroğlu'nun dönmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 25,8.

CHP'LİLER ÖZEL'İ, AKP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NU BAŞTA İSTİYOR

Ankette ayrıca katılımcıların siyasi partilerine de yer verildi.

Buna göre CHP'ye oy verenlerin yüzde 79,4'ü Özgür Özel'in genel başkanlıkta kalmasını istiyor. Kılıçdaroğlu'nu isteyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 12,5.

AKP'ye oy veren katılımcıların yüzde 40,3'ü ise CHP'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor. Özgür Özel'i isteyenlerin oranı ise 18,3.

Öte yandan ankette Ekim 2023 tarihlerinde yapılan aynı anketin karşılaştırılması da yapıldı. Buna göre, katılımcıların Özgür Özel lehine tavrının değiştiği görüldü.



