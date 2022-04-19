Türkiye-Macaristan Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Kurucu Deklarasyonu imzalandı

19 Nisan 2022 Salı, 15:14

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Macaristan JETCO Programı kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi.



İki bakan, düzenlenen törenle JETCO Kurucu Deklarasyonu'na imza attıktan sonra basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.



Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Macaristan arasında imzalanan Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurucu Deklarasyonu ile yeni iş birlikleri oluşturma yönünde sağlam bir temel oluşturduklarını bildirdi.

'İLİŞKİLER STRATEJİK NİTELİK KAZANDI'

Bakan Mehmet Muş, Türkiye ile Macaristan arasındaki JETCO mekanizmasını tesis eden deklarasyonu imzaladıklarını belirterek, iki ülkenin yüzyıllar öncesine dayanan dostane ilişkilerinin son yıllarda stratejik bir nitelik kazandığını söyledi.

Mehmet Muş, iki ülkenin uluslararası platformlarda ve bölgesel platformlarda yakın iş birliği içinde olduğunu belirterek, "Devlet başkanlarımız ve bizlerin arasında son derece içten ve güçlü bir diyalog var. Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız. Bu güçlü ilişkilerin bir tezahürü olarak iki ülke ticari ilişkilerinin de geliştirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Orta Avrupa ülkeleri arasında kültürel ve ekonomik gelişme açısından ön saflarda yer alan, bilhassa lojistik açıdan Avrupa'nın kalbinde bulunan Macaristan, ülkemiz için önemli bir ticaret ortağıdır" dedi.

'YATIRIMLARI ARTIRACAĞIZ'

Muş ayrıca, Macaristan'a yatırımların 3 milyar doları aşmasını öngördüklerini kaydederek, "2001'de yalnızca 356 milyon dolar düzeyinde bulunan ticaret hacmimiz, 2021 yılı sonu itibarıyla 3 milyar doları geçmiştir. Bizlere düşen görev ise Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Başbakanın belirledikleri hedef doğrultusunda ikili ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmaktır. Üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da dikkate alındığında, ülkemizin Macaristan'da 700 milyon dolar yatırımı söz konusudur. Halihazırda devam eden ve önümüzdeki dönemde planlanan yatırımlarla birlikte bu rakamın 3 milyar doları aşmasını öngörüyoruz" dedi.