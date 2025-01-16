Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva için cenaze töreni düzenlendi

Yayınlanma: 16.01.2025 - 16:38

Güncelleme: 16.01.2025 - 16:38

85 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva için Şişli'deki Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Hahambaşı Haleva'nın ailesi ve sevenleri katıldı. Aile adına törende oğlu Rav Nafi Haleva söz alarak konuşma yaptı.Törende, dualar Baş Duahan Rav David Sevi tarafından okundu. Dini Kurul-Bet Din adına Rav Isak Alaluf ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı İsak İbrahimzadeh söz alarak Hahambaşı Haleva ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

'SAYIN HAHAMBAŞI, İNSANLIĞA KATTIĞINIZ DEĞERLER ASLA UNUTULMAYACAK'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy konuşmasında dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaparak, "Bugün, Türkiye’nin manevi zenginliğinin önemli bir temsilcisi, saygıdeğer Hahambaşı İsak Haleva’yı son yolculuğuna uğurlamak üzere biraraya geldik. Hepimizin derinden hissettiği bu kayıp, sadece Türkiye Musevileri Cemaati’nin değil, aynı zamanda bizlerin de ortak acısıdır.Sayın Haleva, ömrünü hoşgörü, barış ve kardeşlik değerlerini yaşatmaya adamış, her kesimden insanın gönlünde yer edinmiş kıymetli bir din adamıydı. Onun farklılıklarımızı zenginlik olarak gören tavrı; dayanışma ve kardeşlik temelinde yükselen bir toplum için çok değerli bir rol oynadı. Hahambaşı Haleva, sahip olduğu insan sevgisiyle toplumlar arasında köprüler kurmuş, farklı inanç ve kültürlerden insanların barış içinde yaşamasına katkı sağlamıştır. Bu yaklaşımı, ülkemizin köklü birlik ve beraberlik anlayışıyla da örtüşmektedir.Kültürel çeşitliliği ve bir arada yaşama kültürünü korumanın, insanlığın en büyük sorumluluklarından biri olduğuna inanıyoruz. Hahambaşı İsak Haleva, bu sorumluluğun en güzel örneklerinden birini bize miras bırakmıştır. Onun fikirleri ve anıları, sadece Musevi cemaatimizin değil, hepimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır.

Bu vesileyle, Sayın Haleva’nın kıymetli ailesine, Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh ve tüm sevenlerine taziye dileklerimi iletiyorum ve sabır diliyorum. Sayın Hahambaşı, insanlığa kattığınız değerler asla unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

'BİR KEZ DAHA ANLADIK Kİ SEVMEYENİ YOK SEVENİ ÇOK'

İsak Haleva'nın oğlu Rav Nafi Haleva babası için törende bir konuşma yaptı. Yanlarında olan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Haleva, "Babamızın adı sadece toplumumuzda değil uluslararası alanda da saygıyla anılan bir isim oldu. Hayatı boyunca kazandığı bu iyi isim onun insanlara olan sevgisinin tevazusunun ve Tanrı'ya olan bağlılığının bir yansımasıdır. Babam Hahamlık mesleğine tam 1964 yılında başladı. Tam 23 yıl boyunca Türkiye Hahambaşısı olarak ayrıca Heybeliada Burgazada Neva Şalom sinagoglarında 60 sene din adamı olarak toplumumuza hizmet etti. Sadece mesleki bir rehber değil aynı zamanda hayatımızın her anında yanımızda olan gerçek dostlarımızsınız. Babamızın üzerinde emeği olan yanından ayrılmayan yardımcılarına, güvenliğinden sorumlu olan polis ekiplerine, buraya gelerek yanımızda olan acımızı paylaşan başta Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet erkanına acımızı paylaşarak mesaj atarak babamızla olan güzel hatıralarını birlikte çektikleri fotoğraflarıyla paylaşan sevenlerine ne kadar teşekkür etsek az. Bir kez daha anladık ki sevmeyeni yok seveni çok. Sevgili babamız senine rehberliğinle büyüdük, senin öğretilerinle şekillendik. Bugün burada sana olan minnetimizi sevgimizi dile getirmek istiyoruz. Senin gibi bir baba ve liderle hayatımız aydınlandı. Toplumumuzun senin gibi bir lidere sahip olması büyük şans. ' Tekrar dünyaya gelsem yine seninle evlenirdim' demeyi bırakmadığın annemizi son akşamında bizlere emanet ettiğini söyledin. Merak etme babacığım emanetine çocukların olarak çok ama çok iyi bakacağız. Sen rahat uyu. Hepimizin başı sağolsun" diye konuştu.

Düzenlenen cenaze töreninin ardından Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın cenazesi Ulus Musevi Sefarad Mezarlığında toprağa verildi.