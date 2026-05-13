Türkiye’nin biyolojik mirası genişliyor: Ege’de 8 yeni örümcek türü keşfedildi!

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği, Akdeniz havzasında yürütülen uluslararası bilimsel iş birliğiyle bilim dünyasına kazandırılan yeni türlerle genişledi. Ege Bölgesi'nin dağlık ve kırsal alanlarında gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda daha önce literatürde yer almayan 8 yeni örümcek türü tespit edildi. Araştırma, Taşkent (Kıbrıs), Manisa ve Kırıkkale merkezli olarak, Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda yürütüldü. Çalışmada Kırıkkale Üniversitesi'nden Dr. Tarık Danışman ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Dr. Ersen Aydın Yağmur da yer aldı. Yeni türlere ilişkin bilimsel makalelerin uluslararası bilim dergileri olan Journal of Natural History ve Zootaxa'da yayımlandığı bildirildi. Araştırmaların Harpactea ve Dasumia cinslerine ait örümcek türleri üzerine yoğunlaştığı kaydedildi.





'BİYOLOJİK MİRASININ BİR PARÇASI HALİNE GELDİ'

Araştırmanın yürütücülerinden Dr. Kadir Boğaç Kunt, Akdeniz havzasındaki biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkarılmasında uluslararası iş birliklerinin önem taşıdığını belirtip, "Akdeniz havzasının biyolojik geçmişini anlamak için uluslararası iş birlikleri kritik rol oynuyor. Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü'nün lojistik gücü ile Türkiye'deki üniversitelerin akademik birikimini birleştirerek doğanın bugüne kadar kayıt altına alınmamış üyelerini bilim dünyasına kazandırdık. Ege'nin bu sekiz yeni sakini, bilimin sabrı ve uluslararası bilim insanlarının ortak emeği sayesinde artık dünya biyolojik mirasının bir parçası haline geldi" dedi.

Dr. Kunt, keşfedilen türlerin bir bölümünün araştırmacıların akademik gelişiminde etkili olan bilim insanlarına ithaf edildiğini belirterek, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Mehmet Kutsay Atatür ile Prof. Dr. Abidin Budak'ın isimlerinin yaşatılmasının bilimsel bir vefa örneği olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Mehmet Kutsay Atatür'ün 2024 yılında yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.





Araştırma kapsamında İzmir'in Nif Dağı, Buca ve Urla çevresinde tespit edilen 'Harpactea ataturi' türünün, merhum Prof. Dr. Mehmet Kutsay Atatür'ün anısına ithaf edildiği belirtildi. Aydın'daki Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda keşfedilen 'Harpactea budaki' türüne ise Prof. Dr. Abidin Budak'ın adı verildi. Denizli ve Muğla'da tespit edilen 'Harpactea kesdeki' türünün Dr. Memiş Kesdek'e ithaf edildiği, Aydın Cevizli Yaylası'nda bulunan 'Harpactea magnifica' türünün ise erkek bireylerindeki dikkat çekici üreme organı yapısı nedeniyle Latince 'muhteşem' anlamına gelen 'magnifica' adıyla tanımlandığı belirtildi. Balıkesir Kapıdağı Yarımadası'nda tespit edilen 'Harpactea saki' türünün, arazi çalışmalarına katkı sağlayan Dr. Serdar Sak'ın adına ithaf edildiği bildirildi. İzmir ve Manisa'yı kapsayan Batı Anadolu bölgesinde yaşayan 'Dasumia efe' türünün bölgenin tarihsel simgesi olan efelere ithaf edildiği, 'Dasumia saruhan' türünün Saruhanoğulları Beyliği'nin kurucusu Saruhan Bey'in anısına isimlendirildiği kaydedildi. 'Dasumia turcica' türüne ise Türkiye'ye endemik olması nedeniyle 'turcica' adı verildiği belirtildi.

Araştırmacılar, yeni tür keşiflerinin yalnızca taksonomik çalışma niteliği taşımadığını, aynı zamanda doğa koruma politikalarına temel oluşturacak bilimsel veri sağladığını belirtti. Açıklamada, sürdürülen projelerin Akdeniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik bilimsel altyapıyı güçlendirdiği kaydedildi.