Türkiye'nin ciğerleri yanıyor... Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Türkiye'de son 2 gündür devam eden yangınlarla ilgili son bilgileri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı canlı yayında aktardı.

CANLI YAYINDA ART ARDA GÜZEL HABERLER

Kurmaylarıyla birlikte kamera karşısına geçen Bakan Yumaklı, 2 gün içinde 150 yangına müdahale edildiğini aktararak güzel haberleri art arda sıraladı.

"BOLU GÖYNÜK'TEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA"

Bakan Yumaklı "Bilecik- Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Manisa Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı. Hem Bilecik'te hem Manisa'daki yangının soğutma çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyor. Öte yandan Bolu Göynük'teki yangın da kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.





"RABBİMİN LÜTFU, BİZLERİN İŞLERİNİ DE KOLAYLAŞTIRDI”

Yumaklı'nın açıklaması şu şekilde:

"150 yangına müdahale edildi. Bolu Göynük ve Manisa'daki yangınlar kontrol altına alındı. Bilecik ve Manisa'daki yangınlarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de çalışmalar devam edecek. Hem karadan hem havadan arkadaşlarımız buna devam edecekler. Sakarya - Bilecik taraflarında başlayan yağmur da rabbimin lütfu, bizlerin işlerini de kolaylaştırdı.”

"TÜRKİYE GENELİNDE UÇAKLARIMIZ 350 SORTİ YAPTI"

“Sadece dün gece 5.5-6 saatte 58 kilometrelik bir orman yolu açtılar. Buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak için bu çarpıcı bir rakam. Sadece iki günde Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz ise 2300 sorti yaptı. Arkadaşlarımız yangınla mücadelede stratejiyi ortaya koyarken hava ve kara araçlarını da bölgedeki coğrafi şartlarına göre belirler. Her yere uçak ya da helikopter müdahale etmez. Rakamlar sadece iki gündeki sorti rakamları.”

"SORUMLULAR EN AĞIR CEZALARI ALACAK"

Yumaklı, sözlerini “Çıkan yangınların sorumlularıyla ilgili kolluk kuvvetlerimiz çok titiz çalışma yaptılar. Bizler de onların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız” diyerek noktaladı.

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI: ORMAN YANGINLARINDA 17 GÖZALTI

Son olarak, bugüne kadar başlayan orman yangınlara ilişkin gözaltı sayısı da arttı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltı sayısının 17’ye yükseldiğini açıkladı.

Tunç, Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun da yangın nedeniyle tedbiren boşaltıldığını açıkladı.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

“26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. #YeşilVatan’ımızı korumak için fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz.”