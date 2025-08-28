Türkiye'nin en büyük ticaret merkezi PERPA, çöp sorunuyla boğuşuyor

Türkiye'nin en büyük ticaret merkezlerinden Şişli'deki PERPA çöp sorunuyla boğuşuyor.

A Blok ve B Blok olarak iki bölüm halinde toplam 4 bin 655 iş yerini bulunan ve yaklaşık 25 bin kişinin çalıştığı PERPA'da B Blok yönetimi eleştirilerin odağında.

YÜRÜYEN MERDİVEN VE TESİSAT ARIZALARI TEHDİT SAÇIYOR

Cumhuriyet'e ulaşan PERPA esnafı B Blok yönetiminin çok sayıda teknik personeli işten çıkardığını başta tuvaletler olmak üzere bir çok yerde sorunlar baş gösterdiğini anlattı. Katlardaki çöp bacalarının ağzına kadar çöplerle dolduğunu söyleyen esnaf, yürüyen merdiven ve tesisat arızalarının da can güvenilğine tehdit oluşturduğunu anlattı.