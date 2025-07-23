Roketsan’ın mühendislik gücüyle geliştirilen TAYFUN BLOK-4, önceki versiyonlara göre çok daha uzun menzilli ve yüksek isabet oranına sahip. Peki, Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi TAYFUN BLOK-4 özellikleri neler? TAYFUN BLOK-4 kapasitesi ne ve menzili kaç kilometre?

TAYFUN BLOK-4'TE OLMASI BEKLENEN ÖZELLİKLER

Menzil: BLOK-4 versiyonunun menzilinin 1.000 kilometreyi aşması bekleniyor. Bu özelliğiyle Türkiye'nin en uzun menzilli karadan karaya hipersonik füzesi olma unvanını taşıyacak.

Güdüm Sistemi: GPS/INS destekli gelişmiş ataletsel güdüm sistemi sayesinde metre altı hassasiyetle hedef vurma kabiliyetine sahip olabilir.

Savaş Başlığı: Farklı tiplerde (parçacıklı, delici, yüksek patlayıcılı) savaş başlıklarıyla donatılabiliyor. Böylece çeşitli hedef türlerine karşı etkin çözüm sunubilecek.

Platform Uyumu: Karadan mobil platformlardan fırlatılabilecek. Böylece hareketli rampalar sayesinde hızlı konuşlanma ve vur-kaç kabiliyeti sağlaması bekleniyor.

Elektronik Harbe Dayanıklılık: Elektronik karıştırma ve aldatma girişimlerine karşı dirençli yapısıyla, modern harp ortamlarında güvenilirlik sunacak.

Fırlatma Süresi: Dakikalar içinde fırlatma hazırlığı tamamlanabiliyor, bu da hızlı reaksiyon gerektiren durumlarda büyük avantaj sağlıyor.

TAYFUN BLOK-4 NE ZAMAN ENVANTERE GİRECEK?

Resmi takvime göre test süreçleri devam ediyor. Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamalara göre, TAYFUN BLOK-4’ün sene sonu itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor.