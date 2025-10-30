Türkiye’nin ilk 'Kent Berberi' Eskişehir'de açıldı

Tepebaşı Belediyesi’nin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hizmete sunduğu Kent Berberi için düzenlenen açılış törenine Ataç’ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, CHP Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilay Mert Başlı, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Ataç, şunları söyledi:

“GÜZEL BİR TEPEBAŞI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Tepebaşı Belediyesi olarak biz, her zaman insanı merkeze alan, insana dokunan projelerde öncü olduk. Yaklaşık on yıl önce köylerden başlayarak, bugün sayısı binleri bulan yaşlılarımıza ve engelli vatandaşlarımıza ücretsiz saç kesim hizmeti ulaştırdık. Şimdi bu güzel hizmeti daha kapsamlı bir hale getiriyor ve Kent Berberi adıyla kalıcı bir merkez oluşturuyoruz. Yeni yerimizde, şehit ailelerimize ücretsiz olarak hizmet vereceğiz. Ayrıca emeklilerimize ve engelli vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz saç kesim hizmetlerimiz de aynı şekilde devam edecek. Yılbaşına kadar tüm hizmetlerimiz ücretsiz olacak; yılbaşından sonra ise tamamen sembolik bir ücret olarak 100 TL belirledik. Bu proje, dayanışmayı, paylaşmayı ve insana değer vermeyi esas alan belediyecilik anlayışımızın bir yansımasıdır. Bu proje, Cumhuriyetimizin ruhunu, halkçılığını, eşitlik anlayışını ve dayanışma duygusunu birebir yansıtan bir hizmettir. Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin aydınlık yolunda, emeğe ve halka hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 102. Yılı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şöyle konuştu:

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ VARSA HALK İÇİN VAR”

“İlklerin şehri olan Eskişehir’de Tepebaşı’nda da Türkiye’nin ilk Kent Berberi açılıyor. Pek çok faaliyetler gördük ama bu yayılacaktır. Çünkü doğru projeleri biz yaygınlaştırma konusunda çaba içerisindeyiz. Bu bölgede oturan insanlarımız gelecekler, tıraş olacaklar; ama belediye başkanımızın ifadesi ile köylere belediyemiz kendi hizmetini kendi götürecek. Büyükşehir Belediyemiz evde bakım hizmetlerini zaten kendisi yapıyor. Odunpazarı Belediyemiz diğer eksikleri tamamlıyor. Ben hepinizle gurur duyuyorum. Yaptığınız çalışmalardan dolayı size ve ekip arkadaşlarınıza yürekten teşekkür ediyorum. Açılan Kent Berberi ile birlikte yeni ve farklı alanlarda yapacağımız çalışmalar için de kadrolarımızı düşünmeye davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi varsa halk için var. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği varsa en çok toplumda dezavantajlı gruplar, kadınlar, gençler, çocuklar ve emekliler için var. Biz kimin yardıma ihtiyacı varsa ilk onu duyan olacağız. Kimin yardıma ihtiyacı varsa ilk oraya yetişen olacağız. Duyacağız, önlem alacağız, yetişeceğiz ve sorunu çözeceğiz. Cumhuriyet Bayramınızı da en içten dileklerimle kutluyorum. Tesisimiz hayırlı olsun.”

“BİZ ESKİŞEHİRLİLER ÇOK ŞANSLIYIZ”

CHP'li Süllü de “Merkezi yönetimden ne yazık ki hizmet alamıyoruz ama yerel yönetimlerimiz her alanda boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Tabi bu hizmetler belediyelerin asıl hizmetleri değil. Ama zorunda kalıyoruz. Çünkü yoksulluk had safhada. Vatandaşlarımız geçinemiyor ve bizler belediyelerimizin desteği ile vatandaşlarımıza bazı hizmetleri sunmak zorunda kalıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri bu işi gerçekten iyi yapıyor. Ve artık tüm Türkiye son yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiği bölgelerde, şehirlerde yaşamak istediğini çok açık ve net bir şekilde ortaya koydu” diye konuştu.

“ESKİŞEHİR 27 YILDIR SOSYAL BELEDİYECİLİKLE TANIŞIYOR”

Ünlüce ise “Sosyal belediyecilik anlayışı tam olarak bu. Eskişehir 27 yıldır sosyal belediyecilikle tanışıyor ve çok özümsemiş durumda. Bizim halk ekmeğimiz var, halk sütümüz var. Yine Odunpazarı Belediyesi’nin Halk Marketi var. Tepebaşı’nın bugün açtığı Kent Berberi bunun bir uzantısı. Yine üç belediyemizin aşevleri var. Sadece ücretli değil aynı zamanda şehrimizde ihtiyaç olan sıcak yemeğe erişimi en kolay sağlayan kuruluşlarız. Ben Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç başta olmak üzere tüm ekibini kutluyorum. Türkiye’de bir ilke adım attılar. Türkiye’nin ilk Kent Berberi’nin açılışı için kutluyorum ve devamını diliyorum. Çok daha güzel hizmetler yapacağımızdan eminim” ifadelerini kullandı.