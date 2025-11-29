Türkiye'nin İngilizce'de sıralaması geriledi: Yeterliliği en yüksek il hangisi oldu?

EF Education First’ün İngilizce Yeterlilik Endeksi’nin (EF EPI) 2025 sonuçlarına göre Türkiye, 488 puanla 123 ülke arasında 71’inci, Avrupa’da ise sondan ikinci sırada yer aldı.

Türkiye geçen yıl 497 puanla 65’inci sıradaydı; böylece 9 puanlık düşüş yaşandı.

Araştırma, dünya genelinde İngilizce yeterliliğinin 2020’den bu yana ilerlemediğini, özellikle konuşma ve yazma becerilerinde belirgin zayıflama olduğunu ortaya koydu. Bu yıl ilk kez üretken beceriler yapay zekâ destekli değerlendirme ile ölçüldü.

TÜRKİYE'DE EN BAŞARILI ŞEHİR NERESİ OLDU?

Sıralamada Hollanda liderliğini korurken Hırvatistan ve Avusturya yükseldi; Almanya en büyük sıçramayı gösterdi. Ölçülen ülkelerin yarısından fazlasında en zayıf beceri konuşma oldu. Beklentilerin aksine, birçok ülkede 25 yaş altı yetişkinlerin skorları daha düşük.

Türkiye’de İngilizce yeterliliği Marmara Bölgesinde en yüksek seviyeye ulaşırken, İzmir 515 puanla en başarılı şehir oldu.

Ankara 508 puanla ülke ortalamasının üstüne çıktı. Ülke genelinde en güçlü beceri okuma, en zayıf beceri konuşma olarak belirlendi.