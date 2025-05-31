Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 7 kişi gözaltına alındı

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan toplam 7 kişinin gözaltına alınarak Türkiye'ye iade edildildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınanlara ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. ile ulusal seviyede aranan M.T. ve K.Ç. isimli kişiler gözaltına alındı.

Türkiye'ye iadeleri yapıldığı ifade edilen açıklamada kısaca şunlara yer verildi: