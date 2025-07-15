Türkiye'nin konuştuğu Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni ayrıntılar: Kız kardeşinin verdiği ifadeyi, cinayet şüphelisi eski polis satır satır biliyormuş!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da yaşayan ve cesedi yol kenarındaki valiz içinde bulunan 21 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cinayetine ilişkin eski polis amiri Cemal Koç'un da arasında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Ayşe Tokyaz'ın cenazesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde defnedildi.

Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kardeşinin eski polis amiri Cemal Koç ile "evlilik vaadiyle konuşmaya başladığını" ifade etti.

Koç'un şiddet uyguladığını görmesi üzerine kardeşini evden çıkartmak için uğraştığını aktaran Esra Tokyaz, kardeşinin kendisine "Gelirse seni de tehlikeye atarım. Sen git, ben geleceğim" dediğini bildirdi. Kardeşinin akşam Cemil Koç'un telefonundan kendisini arayarak, bir eşyasını getirmesini istediğini kaydeden Esra Tokyaz, ancak geldiğinde Ayşe'yi göremediğini, "Yurda dönmüştür. Sen yurda git" denildiğini ancak ayakkabılarının kapının önünde olduğunu aktardı. Bunu sorduğunda Koç'tan "Ayakkabısız gitmiştir" yanıtı aldığını bildiren Esra Tokyaz, kardeşini yurtta da bulamadığını belirtti.

Bunun üzerine Küçükçekmece'deki eve bir kez daha gittiğini ancak güvenlik tarafından siteye alınmadığını belirten Esra Tokyaz, polise ihbarda bulunduğunu ancak polisin Ayşe'nin reşit olması nedeniyle bir şey yapamayacaklarını söylediklerini aktardı.

Esra Tokyaz, Halkalı Karakolu'nda gittiğinde polislerin Cemal Koç'u tanıdıklarını söylediklerini bildirdi.

Koç'un evinde yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirten Esra Tokyaz, ertesi gün Kanarya asayişten aranarak ifade vermeye çağrıldığını, burada 10-15 polisin kendisine baskı kurduğunu ve "duygu sömürüsü yapma" gibi ifadelerle karşılaştığını öne sürdü. Cemal Koç'un da kendisini arayarak verdiği ifadeyi satır satır okuduğunu belirten Esra Tokyaz, Cemal Koç'un kendisine hiçbir şey yapılamayacağını söylediğini öne sürdü.

YARDIM ÇAĞRISI

En sonunda kardeşinin ölüm haberini aldığını belirten Esra Tokyaz, başta Cemal Koç olmak üzere tüm sorumluların cezalandırılması için yardım çağrısında bulundu.

Esra Tokyaz, Hatay Barosu!na hitaben, "Hatay'ın bir evladı kadın cinayetinin kurbanı oldu. Valizde bulunan cansız bedenin hesabını sormak hepimizin görevi. Tüm avukatları bu dava için seferber olmaya çağırıyoruz. Bu dava sahipsiz kalamaz. Hatay Barosu ses ver, hukukun gücünü Ayşe için gösterin" ifadelerini kullandı.

GÖZALTILAR VAR...

Ayşe Tokyaz'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi. Tokyaz ailesine taziye ziyaretleri devam ediyor.

Öte yandan cinayete ilişkin Cemil Koç'un da arasında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.