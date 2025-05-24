Türkiye'nin konuştuğu Diyarbakır'daki vahşette düğüm çözüldü! Sorguda suçunu itiraf etti: 'Alacak' nedeniyle öldürüp, kolonya ve benzinle yakmış!

Kan donduran olay, 19 Mayıs'ta Sur ilçesi kırsal Köprübaşı
Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi.
Sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yanmış halde
olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede,
kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cansız bedenleri bulundu ve
otopsileri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
7 BOŞ MERMİ KOVANI TESPİT EDİLDİ, 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olay yeri incelemesinde, yanan araçta ve araca 500 metre
mesafede 7 boş mermi kovanı ile yanmış telefon, kartvizit ve el feneri gibi
deliller bulundu. Deliller, incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvar
Müdürlüğü'ne gönderildi.
Vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati'nin
aile üyelerinden de eşleştirme için DNA örneği alındı. Baba ve oğlunun cansız
bedenleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul'daki Adli Tıp
Kurumu'na gönderildi.
Olaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
yürütülen soruşturmada Mehmet D. (26), Mehmet K. (44), İshak K. (40), Ali Mert
İ, Ali Ö. (32), Osman K. (44) ve Ayhan İ. (58) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden
Mehmet D., Mehmet K., İshak K. ve Ali Mert İ., çıkarıldıkları mahkemede
tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.
735 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Olayın aydınlatılması için özel oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olay gününe ilişkin 735 saatlik kamera görüntülerini inceledi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Şüphelilerden Ali Mert İ. ifadesinde, Remzi Sati'den
200 bin lira alacağı olduğunu, olay günü konuşmak için bölgeye davet ettiği
Remzi Sati'yi ve oğlunu, kendisine ait tabancayla öldürdükten sonra delilleri
yok etmek için de kamyoneti kolonya ve benzinle yaktığını söyledi.
Suçunu itiraf etmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, JASAT ve 2 Asayiş Komando Timi, şüpheli Ali Mert İ.'ye Kuşburnu Mahallesi'nde ve olay yerinde keşif yaptırdı.
Şüphelinin yer göstermesi üzerine
olayda kullandığı tabanca, evine 150 metre uzaklıkta bir ağaca saklanmış halde
ele geçirildi. Ayrıca, kamyonetin yakılmasında kullanılan kolonya, benzin
şişesi, el feneri ve o gün giydiği mont da şüphelinin evinde bulundu.