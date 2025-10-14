Türkiye'nin konuştuğu Hakan Çakır cinayetinde iddianame tamamlandı: Kan donduran ifadeler kayda geçti!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın katledildiği olaya ilişkin iki ayrı iddianame hazırlandı. İddianamede 2'si çocuk, 5 kişi hakkında farklı suçlardan cezalar istendi.

İddianamenin birinde 3 sanık için müebbet ve 45 yıla kadar hapis, ikinci iddianamede yaşı küçük B.S.Z. (17) için 41 yıla, T.Y.Z. (14) için 26 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

Keçiören’de 10 Ağustos’ta meydana gelen olayda, çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi M.N.Ç., dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile yol verme meselesinden tartıştı.

15 yaşındaki M.N.Ç.'nin haber vermesiyle gelen Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen olayda Hakan Çakır, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BIÇAKLARI TOPLAYIP HEPİNİZİ KESECEĞİM'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlanırken, olaya ilişkin 2 iddianame hazırlandı.

İddianamede, Hakan Çakır’ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi M.N.Ç.'nin merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç'tan yol vermelerini istediği, 2 şüphelinin ise hakaret ve küfrettiği belirtildi.

Kız kardeşinin haber vermesiyle gelen Hakan Çakır’ın Zeynal ve Kılınç'a tepki göstermesiyle kavga çıktığı ifade edildi. Ahmet Emir Zeynal’ın "Buraya adam yığacağım, bıçakları toplayıp gelip hepinizi keseceğim" diyerek, olay yerinden ayrıldığı, ailesini arayıp haber verdiği anlatıldı.

Ardından babası Cemal Zeynal ile kardeşleri B.S.Z. ve T.Y.Z. ile birlikte ellerinde bıçak, pala ve sopalarla geri geldikleri, arbede sırasında Hakan Çakır’ın iki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır’ın ağır, annesi S.Ö. ve akrabaları Eyyüp Demir'in hafif yaralandığı kaydedildi.

İddianamelerin birinde tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Zeynal ve arkadaşı Umut Kılınç hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, 2 kişiyi ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Bu sanıklar hakkında ayrıca ‘yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından da cezalar talep edildi. Aynı dosyada yer alan, Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır (53), ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve akrabası Eyyüp Demir (44) hakkında da ‘basit yaralama’ suçundan 5'er yıl hapis talep edildi.

İkinci iddianamede ise yaşı küçük B.S.Z. ve T.Y.Z. hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘silahla yaralama’ suçlarından hapis cezaları talep edildi. 17 yaşındaki BS.Z. için 41 yıla kadar, 14 yaşındaki T.Y.Z. için ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianameye ilişkin konuşan Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, "En yüksek cezaları bekliyoruz; ama bu istenen cezalar bana göre çok düşük. 26 yılmış mesela. Benim 23 yaşında oğlum gitti. Bizim başından beri istediğimiz şey cezaların yükseltilmesi, yaş falan gözetilmesin. Acımızı yaşayamadan sokaklarda adalet talep ediyoruz. Biz yaşamıyoruz ki artık. Adalet peşinde dolaşıyoruz. Biz adalet peşinde mi dolaşacağız? Hem oğlumu vereceğim, onun peşinde de adalet diye sokaklarda mı dolaşacağım? Bizi de görsünler artık yeter. O kadar acılı aile, anne baba var. Ben oğlumun yasını yapmadan sokaklara düştüm adalet diye" ifadelerini kullandı.