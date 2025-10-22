Türkiye'nin konuştuğu iddianame siyah poşette... CHP'li Akdoğan: İçinde ayıplı şeyler var

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin yolsuzluğun nedenlerinin araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesinin gündemin önüne alınarak bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önerinin gerekçesini açıklamak üzere söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Aziz İhsan Aktaş iddianamesi"nin olduğu siyah poşetle kürsüye çıktı.

Akdoğan, şöyle konuştu:

“Bugün kürsüye bu siyah poşetle geldim. Siyah poşet tercih ettim çünkü içinde ayıplı şeyler var. Aziz İhsan Aktaş iddianamesi bu poşetin içinde. Bunun gibi bir de İBB soruşturması gelecek, bir de kent uzlaşısı soruşturması gelecek bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma rağmen. Bu poşetin içinde kanıta dayandırılamayan gizli tanık ifadeleri var. Bu poşetin içinde ‘XYZ49QP’ diye bir gizli tanığın sözleri var. Hiçbir kanıta dayandırılamamasına rağmen bu kadar bir iddianame oluşturulmuş. Bu iddianamenin dayandırıldığı bir çete, çetenin reisi sokakta dolaşıyor ama iftira atılan kişiler cezaevinde yatıyor. Bu poşetin içinde öyle şeyler yazıyor ki dışarıda dolaşıp, televizyonlara çıkan çete reisi hakkında 254 yıl hapis isteniyor. Bu adam televizyonlarda, hakkında 4 yıl ceza istenen belediye başkanları cezaevinde.

"KİMİNLE İLGİLİ KANIT ORTAYA KOYDUNUZ"

Bir örgüt, kamu ihalelerine girecekmiş. Örgüt, kamu ihalelerini alacakmış, oradan para kazanacakmış ve zengin olacakmış. Bu örgüt dediğiniz de burada yazan şeylerin şahlanışı 2014-2019 yılları arasındadır. Bu yıllar arasında rahmani olan bu örgüt başkanı ve üyeleri, 2019’dan sonra işe bakın ki şeytani oluvermişler. 2014-2019 arasında kamudan almadığı ihale kalmamış; namusluymuş, ahlaklıymış, şerefliymiş... 2019’dan sonra, CHP’li belediyelere geldikten sonra ihalelere fesat karıştırmak aklına gelmiş. Bu çete lideri, 600 ihale almış, 500’ünü AK Partili belediyelerden, iktidarın kurumlarından almış, 100’ünü bizden almış. 500’ünde rahmaniymiş, 100’ünde şeytaniymiş.

Bunun içinde 358 kez ‘anlaşılmıştır’, 81 kez ‘düşünüyorum’, 57 kez ‘duymuştum, duyduğum kadarıyla’ yazıyor. Bu yüzlerce ifadenin karşılığında 16 kez ‘delil’ yazıyor. Bu iddianamede yargılanan belediye başkanlarımız Türkiye’nin genelinde 7 milyon oy almıştır. 7 milyon oy alan belediye başkanlarını pekala yargılayabilirsiniz ama ‘XYZ49QP’ diye bir gizli tanığın ifadeleriyle yargılayamazsınız. Bu siyah poşetin içindeki iddianamede tam 29 kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 15.5 milyon kişinin imza verip cumhurbaşkanı adayı yaptığı kişi hakkında ‘Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’ diye yazıyor. Kimi yargıladınız, kiminle ilgili kanıt ortaya koydunuz, hangi cezayı onadınız da burada Ekrem Başkan’la ilgili ‘suç örgütü lideri’ diyebiliyorsunuz?"