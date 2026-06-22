Türkiye'nin yeni diri fay haritası açıklandı: 13 yıl sonra fay sayısı 700'e yükseldi!

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, afet risk yönetimi ve ulusal güvenlik açısından hayati öneme sahip "Türkiye Diri Fay Haritası-2026" sürümünü resmi bir törenle tanıttı. Kurumun 91. Kuruluş Yıl Dönümü ve Bilimsel Etkinlikler Haftası kapsamında yapılan tanıtımda konuşan MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, Türkiye’nin aktif tektonik yapısına dair ezber bozan güncel verileri paylaştı. Son olarak 2013 yılında yayımlanan harita, tam 13 yıl sonra yapılan kapsamlı saha incelemeleriyle tamamen yenilendi.

13 YILDA 215 YENİ DİRİ FAY KEŞFEDİLDİ

MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, 2022 yılında yatırım programına alınan harita güncelleme projesinin titiz bir çalışmayla tamamlandığını belirtti. Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye için güncel verinin lüks değil, stratejik bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Yanık, korkutan artışı şu sözlerle duyurdu:

"Haritanın 2013'teki son basımında 485 olan diri fay sayısı, aradan geçen 13 yılda yürüttüğümüz ayrıntılı saha gözlemleri, sismolojik veriler ve akademik araştırmaların ışığında bu yeni haritada 700'e yükseldi. Hazırladığımız bu sayısal veri tabanı; deprem tehlike analizleri, kentsel dönüşüm planlamaları, kritik altyapı yatırımları ve devletimizin ulusal zarar azaltma politikaları için en temel başvuru kaynağı olacaktır."





"ATATÜRK'ÜN MİRASIYLA 91 YILDIR MUTLU SÜRPRİZLERİN PEŞİNDEYİZ"

MTA'nın 1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla kurulduğunu hatırlatan Yanık, Atatürk’ün enstitünün kuruluşu sırasında sarf ettiği, "Memleketin henüz meçhul bulunan diğer servetlerinin jeolojik bakımdan birer birer tetkik vazifesini Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'ne verdik. Mesut sürprizler temenni ediyoruz" sözünü hatırlattı. Yanık, bu vizyonla Batman'daki ilk petholden Eskişehir'deki dünyanın en büyük Nadir Toprak Elementleri sahalarına kadar sayısız keşfe imza attıklarını ifade etti.

Değişen küresel dengelerde madenlere ve yerbilimlerine olan ihtiyacın amansız bir rekabete dönüştüğünü söyleyen Genel Müdür, MTA'nın modern teknolojilerle çevreye duyarlı arama faaliyetlerine ön safta devam edeceğini ekledi.

MTA'nın sadece sahada değil, akademide de Türkiye'nin en büyük yerbilimleri okulu olduğunu belirten Vedat Yanık, açılışı yapılan "MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası-2026"nın 5 gün boyunca devam edeceğini bildirdi. Etkinlik boyunca kurum bünyesinde üretilen projelerin sonuçlarını içeren 48 sözlü ve 20 poster sunum; akademi, kamu ve madencilik sektörü temsilcileriyle paylaşılacak. Yanık, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında dünya genelinde lider bir konuma erişmeyi hedeflediklerini belirterek gece gündüz dağlarda alın teri döken tüm kurum çalışanlarına teşekkür etti.