Türkiye nüfusu için çarpıcı veriler: 2100 yılında TÜİK'e göre 54 milyon, BM'ye göre 38 milyona düşebilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'deki doğurganlık hızının düştüğünü işaret ederek TÜİK’in BM'nin 2100 yılına ait raporlarını paylaştı.

Verilere göre Türkiye'nin nüfusunun TÜİK'in düşük ihtimalli senaryosuna göre 2100 yılında 54 milyona; BM’nin düşük ihtimalli senaryosuna göre ise 38 milyona kadar azalması tahmin ediliyor.

''ÖĞRENCİ SAYISINDA YAKLAŞIK 900 BİN AZALMA BEKLENİYOR''

Milliyet'te yer alan habere göre; Bakan Göktaş, Türkiye nüfusunun alarm seviyesinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye olarak bir nüfus krizine doğru ilerliyoruz. Doğurganlık oranımız 1.48. Bu, tarihimizin en düşük seviyesi. Doğurganlık hızı nüfusun kendini yenilemesi için gerekli olan 2,1’in altına düşmüş olan il sayısı 2014’te 52 iken bugün 71’e ulaşmış durumda. Türkiye nüfusunun yüzde 88’i artık nüfusu yenilenemeyen bir şehirde yaşıyor. Ülkemizde yıllık nüfus artış hızı 2021’de binde 12.7 iken 2022’de binde 7.1’e, 2024’de binde 3.4’e geriledi. Tüm bu projeksiyonlar incelendiğinde, TÜİK’in düşük ihtimalli senaryosuna göre 2100 yılında nüfusumuzun 54 milyona; BM’nin düşük ihtimalli senaryosuna göre 38 milyona, çok düşük ihtimalli senaryoya göre ise 25 milyona kadar azalacağı öngörülüyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde nüfus artış hızımız bu şekilde düşmeye devam ettiği takdirde ilkokulda okuyan öğrenci sayısında yaklaşık 900 bin azalma bekleniyor.”