Türkiye Ormancılar Derneği'nden, Orman Kanunu’nda değişiklik teklifine tepki

Türkiye Ormancılar Derneği'nden, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülen "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin yazılı açıklama yapılarak, düzenlemede yer alan bazı maddelerin orman varlığının geri dönüşü olmayan biçimde tahrip edilmesine yol açabileceği öne sürüldü.

Açıklamada, özellikle 6831 sayılı Orman Kanunu’na eklenmesi öngörülen Ek Madde 21, 22 ve 23’e işaret edilerek, söz konusu düzenlemelerin yalnızca ormancılık değil; su kaynakları, iklim, tarım ve yaşam kalitesi açısından da ciddi sonuçlar doğuracağı vurgulandı.

"Karbon yutak ormanı" adı altında yapılmak istenen düzenlemeyle mevcut ormanların özel sektöre tahsisinin önünün açıldığı ifade edilen açıklamada, bunun "hazır ormanların düşük bedellerle şirketlere devri" anlamına geldiği belirtildi. Açıkalamada, mevcut mevzuatta karbon yutak alanı oluşturulmasının önünde bir engel bulunmadığı, yeni düzenlemenin gereksiz olduğu, karbon ticareti açısından önerilen modelin de gerçekçi olmadığı kaydedildi.

Teklifte yer alan bir diğer düzenlemeye ilişkin kesinleşmiş orman kadastrosunun yok sayılmasının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, bu kapsamda yaklaşık 129 bin hektar orman alanının kaybedilebileceği, bunun "Türkiye ormancılık tarihinde eşi görülmemiş bir geri gidiş" olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yeniden 2/B uygulamasının önünü açan düzenlemeyle geçmiş kadastro çalışmalarının ve yargı kararlarının işlevsiz hale getirileceği belirtildi.

"ORMAN ALANLARINI SERMAYEYE DEVRETMEK AMACI TAŞIMAKTADIR"

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Türkiye Ormancılar Derneği olarak açıkça ifade ediyoruz ki bu maddeler ormanlarımızı korumak değil, orman alanlarını sermayeye devretmek amacı taşımaktadır.

Teklif; hukuki güvenliği, kamu yararını, ekosistem bütünlüğünü ve anayasal korumayı ortadan kaldırmaktadır. Ormanlarımızın geleceği, kısa vadeli ekonomik çıkarların konusu yapılamaz.

Ormanlar hepimizindir. Ormanlar suyumuzdur, nefesimizdir, iklimimizdir, yaşam güvencemizdir. Bu nedenle TBMM’deki tüm milletvekillerini, sivil toplum kuruluşlarını, bilim insanlarını, doğaya duyarlı tüm yurttaşları; bu teklifin ormanlarımızı yok edecek maddelerine karşı durmaya çağırıyoruz. 6831 Sayılı Orman Kanunu'na eklenmek istenilen; Ek Madde 21, Ek Madde 22 ve Ek Madde 23 derhal geri çekilmelidir.

Türkiye’nin ormanları, gelecek kuşaklara bırakacağımız en değerli mirastır. Bu mirası korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."