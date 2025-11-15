Türkiye, Ortaköy'deki kumpir ve midye faciasını konuşuyor... Uzman isim sokakta yenmemesi gereken 10 yiyeceği sıraladı

Ortaköy'de yaşanan gıda zehirlenmesi, dışarıda yemek tüketme alışkanlıklarını yeniden gündeme taşıdı...

Psikogenetik ve Longevity üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu vatandaşları hijyen ve sıcaklık kontrolü zayıf olan sokak yemeklerinde ciddi riskler bulunduğuna dair uyardı ve en riskli 10 yiyeceği paylaştı.

İki çocuk ve bir annenin Ortaköy'de yedikleri yiyeceklerin ardından hayatını kaybetmeleri gündemdeki yerini korurken, Prof. Yılancıoğlu, bazı yiyeceklerde "hijyen + bakteriyel yük + toksin = mide rahatsızlığı ve enfeksiyon, hatta ölüm riski" denkleminin oluştuğunu vurguladı.

Yılancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre dışarıdan yenmemesi gereken yiyecekler şöyle:

SOKAKTA YENMEMESİ GEREKEN 10 YİYECEK

1) Açıkta satılan midye

Kum, bakteri ve ağır metal birikimi nedeniyle en çok zehirlenme vakası buradan çıkıyor.

2) Kokoreç ve ciğer

Sıcaklık kontrolü olmayan ürünlerde salmonella ve kampilobakter riski yüksek.

3) Açıkta kesilmiş meyve

Bıçak ve tezgâh hijyeni belirsiz olduğunda bakteri yükü artıyor.

4) Açıkta bekleyen soslar (mayonez, ketçap, yoğurt sosları)

Sıcak ortamda toksin üreten bakteriler hızla çoğalıyor.

5) Balık-ekmek

Balık ve sıcak havanın birleşimi histamin zehirlenmesine yol açabiliyor.

6) Sokakta kızartılan patates ve börek

Yağın kaçıncı kez kullanıldığı bilinmediği için oksitlenmiş yağ ve trans yağ riski var.

7) Dumanı üzerinde olmayan döner

Alt katman etler yeterince ısınmamışsa E.coli bulaşma ihtimali bulunuyor.

8) Yıkanmamış yeşillik kullanılan sandviç, tost ve salatalar

Su kaynağı güvenilir değilse parazit riski yükseliyor.

9) Açıkta satılan sütlü tatlılar

Sıcak havada süt ürünleri hızla bozuluyor, gıda zehirlenmesi riski artıyor.

10) Kimliği belirsiz şerbetli tatlılar

Saatlerce dışarıda bekleyen şerbet, maya ve bakterilerin üremesi için ideal bir ortam oluşturuyor.

Prof. Dr. Yılancıoğlu, özellikle sıcak havalarda açıkta satılan yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.