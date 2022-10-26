Türkiye Özel Okullar Derneği özel deneme sınavları yapacak
Türkiye Özel Okullar Derneği LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik gerçek sınav standardında deneme sınavları uygulayacak.
Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik gerçek sınav standardında deneme sınavları uygulayacak. Bu sınavlara TÖZOK’un üyeleri dahil, tüm özel okullar devlet okulları katılabilecek. Sınav ücreti ise deneme başında 25 TL olacak. Sınavlara bireysel değil yalnızca eğitim kurumları adına başvuru alınacak. Uygulanacak 4 farklı sınav ile bir milyondan fazla öğrencinin katılması hedefleniyor.
Türkiye’nin çeşitli üniversiteleri ve akademisyenleri Türkiye Özel Okullar Derneği üyesi okulların öğretmenlerinden oluşan Sınav Bilim Kurulu soruları hazırlayacak. Soruların konu dağılımı ve zorluk derecesi MEB ve ÖSYM’nin sınavlarda uyguladığı sınavlarda uyguladığı standartlar dikkate alınacak. Hazırlanan bu deneme sınavları ile öğrenciler özgün, ölçme düzeyi yüksek, güvenilir ve gerçek sınav standardında deneme sınavlarına girebilecek.
Sınavların cevap anahtarları ve videolu çözümleri, sınavlar uygulandıktan sonra Türkiye Özel Okullar Derneği’nin Youtube kanalında yayınlanacak ve sınav sonuçları sınavların uygulandığı tarihten en geç 5 gün içinde yine derneğin internet sitesi üzerinden “Sınav Bilim Kurulu” tarafından detaylı analizlerle yayınlanacak.
LGS denemeleri 8-9 Aralık 2002 ve 9-10 Mart 2023 tarihlerinde, YKS denemeleri ise 16-17-18-19 Aralık 2022 ile 24-25-26-27 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.
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