Türkiye politikasını paylaşan Twitter bant daraltmanın hukuksuzluk olduğunu belirtti: ‘Tehdit gibi uyarı aldık’

Yayınlanma: 17.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2023 - 04:00

Konu hakkında Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan bilişim hukuku uzmanı avukat Evrim Doğan, “Milli güvenlik ve kamu düzeni kavramları, siyasi otoritelerce keyfi hareket etmeye olanak sağlayabilecek yoruma açık kavramlardır. Bu gerekçelerle ifade hürriyeti ve haberleşme özgürlüğünün anlamını ortadan kaldıracak şekilde, paylaşımın yapıldığı sosyal ağın tamamına erişimi engellemek ölçüsüz olacaktır. Nitekim anayasanın 13. maddesine göre temel hak ve özgürlükler, özlerine dokunulmaksızın ölçülülük ilkesine uygun olarak ancak kanunla sınırlandırılabilir. Erişimin engellenmesi imkânı getiren bir kanunun da ancak AİHS ve anayasaya uygun şekilde, hakkın özüne dokunmayacak ifadeler içermesi halinde hukuka uygun olur” dedi.

Sosyal ağlara erişimin anayasa ile güvence altına alınan ifade özgürlüğü ve haberleşme hürriyeti haklarından olduğunu ifade eden Doğan, “Kişilik hakkına yönelik bir saldırı veya toplumda kargaşaya neden olan yasadışı paylaşımlar söz konusu ise erişimin engellenmesi gündeme gelebilmektedir. Ancak engellemenin paylaşım özelinde değil de sosyal ağı kapsayacak şekilde yapılması ifade özgürlüğünün ihlali anlamına gelecektir. “Bant daraltması” gibi ölçüsüz ve keyfi uygulamalarla haberleşme hürriyetinin etkin ve kesintisiz kullanılması imkanının ortadan kaldırılması hukuka aykırıdır” ifadelerini kullandı.