Türkiye Psikiyatri Derneği’nden şiddet açıklaması ‘Şiddet hastalıklarla gerekçelendirilemez’

Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:01

Güncelleme: 08.10.2024 - 11:01

Türkiye Psikiyatri Derneği, son zamanlarda artan şiddet olayları ve kadın cinayetlerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şiddetin hastalıklarla gerekçelendirilmesinin yanlış olduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda eğer hastalıklarla gerekçelendirilirse şiddetin meşrulaştırılacağı ve yeni şiddet alanlarının ortaya çıkacağı belirtilerek, “Unutulmamalıdır ki kadınların ve çocukların katledilmesinin adı kötülüktür. Bu kötülüğün üzerine gitmek, kendini güvende hissedebilen bir toplumda yasa koyuculardan uygulayıcılara, tüm yurttaşların birlikte yürütmesi gereken bir mücadeledir. Ancak yasalarla korunan bir toplum güven içinde yaşamını sürdürebilir” denildi.

‘HASTALIĞI BULUNAN KİŞİLERİ DAMGALAR’

Açıklamada, “Şiddetin faillerinin adını koymak ve şiddeti doğuran toplumsal cinsiyetçi algıyı ele almak yerine olayı psikiyatrik nedenlere bağlayarak yapılacak açıklamalar, tanımlamalar ve müdahaleler sadece sorunu çözememekle kalmaz, hem bir meslek grubu ve bilim alanını hedef göstermek hem de psikiyatrik hastalıkları ve hastalığı bulunan kişileri damgalayarak tedavi süreçlerinin önünü kapatmak anlamına gelecektir” ifadeleri kullanıldı.

Başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere yasal düzenlemelerin sosyal ihtiyaçlar bağlamında ele alınması gerektiğine de vurgu yapılan açıklamada, “Ruh sağlığının topyekün ele alınabilmesi, tedaviden önleyici müdahalelere kadar sağlıklı bir toplum adına gereken eylemlerin düzenlenebilmesi için öncelikle toplumdaki suça eğilim oluşturan nedenlerin ortadan kalkması, Ruh Sağlığı Yasası taleplerinde vurguladığımız gibi damgalamaya ve ayrımcılığa karşı toplumsal eşitlik ve haklar mücadelesi içinde ulusal politikalar oluşturulması gerekmektedir” ifadeleri de yer aldı.