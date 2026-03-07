Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde kadın çalışanların haklarına ilişkin çağrıda bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada; 'kadın çalışanların çalışma yaşamında karşılaştıkları zorlukların giderilmesi, annelik sorumluluklarının desteklenmesi ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlanmasının' sosyal devlet anlayışının gereği olduğu belirtildi. Türkiye’de kadın çalışanlarının haklarının uygulamasında işçiler ile kamu görevlileri arasında önemli farklılık bulunduğunun ifade edildiği açıklama, "Süt izni, doğum sonrası ücretsiz izin, doğum sonrası vardiya nöbeti gibi konularda kadın emekçilerimizin hakları eşitlenmelidir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullandı: "Sağlık ve sosyal hizmet alanında görev yapan kadın emekçilerin çalışma koşulları, vardiyalı ve yoğun çalışma düzeni nedeniyle çok daha hassas bir düzenleme gerektirmektedir. Bu nedenle sendikamız, işçi statüsünde çalışan kadınların süt izni hakkının da memurlarla aynı seviyeye çıkarılması, yani doğum sonrası ilk 6 ay günlük 3 saat, ikinci 6 ay günlük 1,5 saat olacak şekilde düzenlenmesini talep etmektedir. Anneliğin korunması ve bebek sağlığının desteklenmesi açısından bu düzenleme artık bir zorunluluktur."

"DOĞUM İZNİ SÜRESİ 24 HAFTAYA ÇIKARILMALI"

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, kadın çalışanların çalışma yaşamında güçlendirilmesi için şu düzenlemelerin de hayata geçirilmesini gerekli gördüğünü belirtti:

"Kreş ve Bakım Hizmetleri: İş yerlerinde çalışanların çocukları için erişilebilir, nitelikli ve 24 saat hizmet veren ücretsiz kreş imkânı sağlanmalıdır.

Şiddet ve Tacize Karşı Güvenli Çalışma Ortamı: İş yerlerinde şiddet, dijital taciz dahil olmak üzere her türlü taciz ve mobbinge karşı sıfır tolerans ilkesi uygulanmalı; koruyucu ve önleyici mekanizmalar etkin biçimde işletilmelidir.

Gece Çalışması: Doğum yapan kadın çalışanların gece vardiyasına başlama süresi en az 24 aya uzatılmalıdır.

Becayiş ve Tayin Hakkı: Aile bütünlüğünün korunması amacıyla işçi statüsündeki çalışanlara da becayiş ve tayin hakkı tanınmalıdır.

Öte yandan, doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına yönelik gündemde bulunan düzenleme, anneliğin ve çocuk sağlığının korunması açısından doğru ve önemli bir adım olacaktır. Bu yöndeki girişimleri olumlu buluyor; kadın çalışanların çalışma yaşamındaki haklarının güçlendirilmesi adına diğer konularda da benzer adımların atılmasını bekliyoruz"

Son olarak, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor; emekleriyle hayatın her alanına değer katan tüm kadınların haklarının güçlendiği, eşit ve adil bir çalışma yaşamı diliyoruz" ifadelerine yer verildi