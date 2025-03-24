Türkiye sandık başında: CHP'nin tarihi önseçimi ve İmamoğlu'na destek

Yayınlanma: 24.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.03.2025 - 04:21

Türkiye’de dün tarihi bir gün yaşandı. CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için önseçim yaptı.

81 il ve 973 ilçede 5 bin 960'ı üye, 5 bin 960'ı dayanışma sandığı olmak üzere toplam 11 bin 920 sandık kuruldu. Pusulada tek aday vardı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Sabah 08.00’de başlayan oy kullanma işlemine yurttaşlar büyük ilgi gösterdi. Hatta yoğun ilgiden dolayı sandıklarda oy verme işlemi 17.00’dan 19.00’a uzatıldı.

‘GERÇEK SEÇİM GİBİ GEÇTİ’

Başkent Ankara’da da önseçime katılım yüksek oranda oldu. Önseçim, gerçek bir seçim günü gibi yoğun ilgiyle başladı. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma kararını sandık başında duyan yurttaşlar “Hiç önemi yok. Biz inanıyoruz. Bunlar ne ki? O yine yanımıza gelecek, seçimi de kazanacak” gibi yanıtlar verdi. Seçimin tek adayı İmamoğlu’nun tutuklanma haberinin sabah erken saatlerde gelmesine karşın, yurttaşlar CHP’nin belirlediği sandık yerlerinde kuyruklar oluşturdu. Özellikle parti üyesi olmayan yurttaşlar için kurulan Dayanışma Sandıkları’nda daha çok kişinin oy kullandığı görüldü.

‘İNANIYORUZ KAZANACAK’

Oy kullanırken Cumhuriyet’e konuşan yurttaşlar, hikayelerini “İstanbul’dan iş için Ankara’ya geldim, oyumu da kullanmak istedim”, “Düğün için şehir dışından geldik, o sırada destek vermek istedik” gibi ifadelerle anlattı. İmamoğlu’nun tutuklama kararını sandık başında oy kullanırken değerlendiren yurttaşlar “Bu süreç geçip gidecek, tabii ki Ekrem Başkan kazanacak”, “Biz umutluyuz, bu yaşadığı ne ki? O yine yanımızda olacak, seçimleri de kazanacak” gibi yorumlar yaptı.

‘BİR DEMOKRASİ MÜCADELESİ’

Ankara Çankaya İşçi Blokları’nda bulunan 100. Yıl Çankaya Evi’nde dayanışma sandığına oy verirken Cumhuriyet’e konuşan 65 yaş üstü bir çift, “Gençlerimize güzel bir gelecek bırakmak için buradayız. Ne yazık ki o geleceği de elimizden almak istiyorlar. Umarım her şey çok güzel olacak Bu kadar insanın burada toplanması bir kişi olayı değil. Bu bir demokrasi mücadelesi” dedi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da buradaki sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, "CHP’nin tarihsel bir sorumluluğu var. Demokrasi sadece CHP’liler için değil, bu ülkede yaşayan herkes için geçerli sihirli bir kavramdır. Demokrasiyi yaşatmak, derinleştirmek ve güçlendirmek hepimizin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti, bir kişinin iki dudağına teslim edilemez” dedi.

‘GELECEĞİMİZ İÇİN BURADAYIZ’

Çankaya Belediyesi Bahar Evi de İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından hınca hınç doldu. Önseçim için kurulan ‘dayanışma sandıklarına’ yoğun ilgi gösteren yurttaşlar, sıradayken “Hak, hukuk, adalet” ve “Kurtuluş yok tek başına” diye haykırdı. 65 yaş üzeri yurttaşların sandıklara yoğun ilgisi görülürken, Cumhuriyet’e konuşan gençler “Geleceğimiz için buradayız” dedi.

UZUN KUYRUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Keçiören'deki Yunus Emre Kültür Merkezi de önseçim sandıklarının kurulduğu adreslerden biriydi. Parti üyesi yurttaşlar bina içerisinde oy kullanırken, parti üyesi olmayan yurttaşlar hem içeride hem de dışarıda kurulan dayanışma sandıklarında oylarını kullandı. Uzun kuyruklar dikkat çekti. Burada yurttaşların oy verme işlemlerine yardımcı olan Keçiören Belediyesi Başkanvekili Tolga Turgut önseçime olan ilgiyi Cumhuriyet'e değerlendirdi.

‘AKP’LİLER BİLE OY VERDİ’

Hiçbir siyasi tutsaklığın halkı durduramadığını gördüklerini ifade eden Turgut, "Bugün sel oldu aktı insanlar. Dayanışmaya gelen her partiden vatandaşlarımız var. AK Parti üyesi olduğunu söyleyen vatandaşlarımız bile bugün burada bizimle dayanışmaya geldiler. İstedikleri hukuksuz kararı versinler bu halkı durduramazlar. Bu halk sandıklara gelmeye devam edecek. Sandıkla geleni sandıkla göndereceğiz. Görüyorsunuz ki CHP'nin cumhurbaşkanı adayını seçtirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne yaparsa yapsınlar 'Yolcudur Abbas bağlasan durmaz.' Siyah filmli arabalarından inip vatandaşı gördüklerinde, hazin sonlarını da görmüş olacaklar" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ DE SANDIKLARDA YERİNİ ALDI

Türkiye'nin geleceği olan çocuklar da önseçim sandıklarında yerini aldı. Çizim ve mesajlar için ayrılan sandığa dileklerini yazarak bırakan çocuklar, renkli görüntüler verdi.