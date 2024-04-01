Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Bitlis yerel seçim sonuçları...

Bitlis, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Bitlis'te seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 00:20
Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Bitlis yerel seçim sonuçları...
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Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erdi. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatlerinde bitti. Sandıkların kapanmasının ardından sandık görevlileri oyların sayımına geçti.

Oy sayımının başlanmasının ardından çıkan ilk verilere göre Bitlis'te oy dağılımı şu şeklde:

İŞTE BİTLİS'TE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin adayı Selim Soyugüzel   - %2.27

AKP'nin adayı Nesrullah Tanğlay - %38.46

DEM Parti'nin adayı Mehmet Nezir Karabaş - %39.45

HÜDA-PAR'ın adayı Cengiz Karakaya - %5.85

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Celalettin Mermer - %7.64



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