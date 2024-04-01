Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Hakkari yerel seçim sonuçları...

Hakkari Belediye Başkanı belli oluyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçimi için yasakların kalkmasının ardından il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları açıklanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:02
Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Hakkari yerel seçim sonuçları...
Abone Ol google-news

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de 50 milyondan fazla seçmen oy kullandı.

2024 Yerel Seçim adayları için vatandaşların oy kullanma işlemi sona erdi. YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı. 

Oy sayımının başlanmasının ardından çıkan ilk verilere göre Hakkari'de oy dağılımı şu şeklde:

DEM Parti adayı Mehmet Sıddık Akış -  %48,93

AKP adayı İsmet Ölmez - %46,57

CHP adayı Cüneyt Özbek  -  %1,43


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri hakkari haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sandıklar kapandı... Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Tüm tercihler başımızın tacıdır'

Sandıklar kapandı... Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Tüm tercihler başımızın tacıdır'
Seçim kutlaması felaketle sonuçlandı: Tavas’ta CHP binası’nın balkonu çöktü!

Seçim kutlaması felaketle sonuçlandı: Tavas’ta CHP binası’nın balkonu çöktü!
Dünyaca ünlü ekonomist hezimetin sebebini açıkladı, tavsiyede bulundu

Dünyaca ünlü ekonomist hezimetin sebebini açıkladı, tavsiyede bulundu
Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’

Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı, 'sandık güvenliğine' vurgu yaptı: 'Bugün benim için duygusal bir gün, çünkü...'

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı, 'sandık güvenliğine' vurgu yaptı: 'Bugün benim için duygusal bir gün, çünkü...'
Davullar, zurnalar, Türk bayrakları… İstanbul’da yurttaşlar sokaklara akın etti!

Davullar, zurnalar, Türk bayrakları… İstanbul’da yurttaşlar sokaklara akın etti!
Oy nasıl kullanılır? Oy kullanılırken nelere dikkat edilmeli? 31 Mart yerel seçimi için adım adım oy kullanma rehberi...

Oy nasıl kullanılır? Oy kullanılırken nelere dikkat edilmeli? 31 Mart yerel seçimi için adım adım oy kullanma rehberi...
TİP lideri Erkan Baş’ın Gebze’deki performansı hayal kırıklığı yarattı: Yüzde 20 barajını geçemedi!

TİP lideri Erkan Baş’ın Gebze’deki performansı hayal kırıklığı yarattı: Yüzde 20 barajını geçemedi!