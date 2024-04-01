Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Hakkari yerel seçim sonuçları...
Hakkari Belediye Başkanı belli oluyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçimi için yasakların kalkmasının ardından il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları açıklanıyor.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de 50 milyondan fazla seçmen oy kullandı.
2024 Yerel Seçim adayları için vatandaşların oy kullanma işlemi sona erdi. YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Oy sayımının başlanmasının ardından çıkan ilk verilere göre Hakkari'de oy dağılımı şu şeklde:
DEM Parti adayı Mehmet Sıddık Akış - %48,93
AKP adayı İsmet Ölmez - %46,57
CHP adayı Cüneyt Özbek - %1,43
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