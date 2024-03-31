Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 22:26

Güncelleme: 31.03.2024 - 22:34

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

Şanlıurfa, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Şanlıurfa’da seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor.



Kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy sayımının başlanmasının ardından çıkan ilk verilere göre oy dağılımı şu şeklde:

İŞTE ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI

YRP'nin adayı Mehmet Kasım Gülpınar - %37,65

AKP'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül - %34,09

DEM Parti'nin adayı Celaledin Erkmen - %21,32

AKÇAKALE SEÇİM SONUÇLARI

AKP'nin adayı Abdülhakim Ayhan - %53.74

CHP'nin Parti'nin adayı İbrahim Çılgı- %0.97

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Yalçınkaya - %43.25

CEYLANPINAR SEÇİM SONUÇLARI

AKP'nin adayı Seyyithan Atilla - %53.74

HÜDA-PAR adayı Adnan Sağlam - %0.83

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Ali Doğan - %43.25







