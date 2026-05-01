Türkiye Sumud Filosu’na destek verirken kurucusu olduğu Gazze Barış Kurulu ‘Sumud istismarı iğrenç’ dedi

Ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığında “Gazze’yi yeniden inşa etme” amacıyla kurulan, Türkiye ve İsrail’in kurucu üye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun üye olduğu Barış Kurulu, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu hakkında sert bir açıklama yayımladı.

‘GAZZE’YE YARDIMI ARTIRDIK’

Kurul, önceki akşam X hesabından yaptığı açıklamada, Ekim ayındaki ateşkesten bu yana Gazze halkına insani yardımı önemli ölçüde artırdıklarını ifade etti.

“Gıda yardımı, daha önceye göre üç kat daha fazla insana ulaşıyor. Hamas'ın yardımlara yönelik hırsızlığı yüzde 90'dan yüzde 1'in altına düştü. Birleşmiş Milletler'e göre beslenme durumu ciddi bir şekilde iyileşti. Şu anda Gazze'nin toparlanmasındaki bir sonraki kritik adım üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz: Hamas’ın silahlarını devretme sürecini nihayete erdirmek ve savaşın yıktığı bölgenin yeniden kalkınmasına öncülük edecek yeni bir hükümete geçişi sağlamak. Bu, yardımları ve bölgenin yeniden doğuşunu hızlandırmamıza olanak sağlayacak” sözleri sarf edildi.

‘İNSANLARIN SEFALETİNDEN FAYDALANMAK İĞRENÇ’

Ardından, Sumud Filosu hedef alınarak, “Gazze'ye doğru yola çıkan 'filo', Gazzelilerin durumundan zerre anlamayan ve bunu zerre umursamayan insanların sergilediği gösterişten ibaret bir 'aşk botu' aktivizmidir. Kendi sosyal medya profilinizi güçlendirmek için insanların sefaletinden faydalanmak iğrençtir” ifadeleri kullanıldı.

Gazze’ye “gerçekten” yardım etmek isteyenlere seslenilerek, “Elinizdeki güç neyse, onu, Hamas’ın üzerinde baskı kurmak için kullanın ki yok ettikleri toplulukların önünü açacak yükümlülükleri yerine getirsinler. Eğer yeniden inşa sürecine katkıda bulunmak isterseniz, yardımlarınızın hak edenlere ve muhtaçlara ulaşması için Barış Kurulu, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından koordine edilen yerleşik insani kanallar aracılığıyla verilecek destekleri memnuniyetle karşılarız” dendi.

TÜRKİYE, SUMUD’A DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI

Bu açıklamanın yapıldığı saatlerde İsrail, içlerinde 20 Türk vatandaşının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu’nu uluslararası sularda alıkoyuyordu.

Birkaç saat sonra ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; İspanya, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Moritanya dışişleri bakanları ile birlikte, “Gazze’deki insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl ve sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırısını en güçlü biçimde kınadı”.

Açıklamada, “Sözkonusu gemilere yönelik İsrail saldırıları ile insani yardım aktivistlerinin hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda gözaltına alınması, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir. Bakanlar, sivil aktivistlerin güvenliğinden derin endişe duymakta ve İsrail makamlarını, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını teminen gerekli tedbirleri almaya çağırmaktadır. Bakanlar ayrıca, uluslararası toplumu, uluslararası hukuku muhafaza etme, sivilleri koruma ve bu ihlaller karşısında hesap verebilirliği sağlama yönündeki ahlaki ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmaktadır” sözlerine yer verildi.

DIŞİŞLERİ SESSİZ KALDI

Cumhuriyet, Türkiye’nin parçası olduğu iki metin arasındaki tezatı Dışişleri Bakanlığına sordu.

“Barış Kurulu’nun açıklamasına yönelik bir değerlendirme yapar mısınız, açıklamaya şerh düştünüz mü ya da böyle bir planınız var mı” sorularına Bakanlık kaynakları yanıt vermedi.