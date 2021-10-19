Türkiye, Togo, Burkina Faso ve Liberya liderleri ortak bildiri yayınladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'daki görüşmesi sonrası dört liderin imzasıyla bildiri yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 23:58
Türkiye, Togo, Burkina Faso ve Liberya liderleri ortak bildiri yayınladı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'daki görüşmesi sonrası dört liderin imzasıyla bildiri yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki çalışma yemeği basına kapalı gerçekleştirildi. Çalışma yemeğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Görüşme sonrası dört devlet arasında imzalanan bir bildiri yayımlandı.

Bildiride IŞİD, FETÖ, El Kaide ve Boko Haram dahil terörle mücadele konusunda kararlılık teyit edildi.


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