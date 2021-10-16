Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı öncesi bildiri yayımladı

Trabzonspor taraftar grupları, yarın akşam oynanacak Fenerbahçe maçı için ortak bildiri yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2021 Cumartesi, 13:08
Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı öncesi bildiri yayımladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

17 Ekim Pazar günü oynanacak maç öncesi Trabzonspor'un 'Gurbetçi Gençler' isimli taraftar grubu, sosyal medyadan bir bildiri yayımladı.

'Fenerbahçe Maçı Tribün Manifestosu' ismini verdikleri bildiri şu şekilde:

Süper Lig'de 19 puanla lider konumunda olan Fenerbahçe ve 18 puanla sarı-lacivertlileri ikinci sıradan takip eden Trabzonspor, 3 puanı alıp lider olmak için yarışacak.



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