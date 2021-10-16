Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı öncesi bildiri yayımladı

16 Ekim 2021 Cumartesi, 13:08

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

17 Ekim Pazar günü oynanacak maç öncesi Trabzonspor'un 'Gurbetçi Gençler' isimli taraftar grubu, sosyal medyadan bir bildiri yayımladı.

'Fenerbahçe Maçı Tribün Manifestosu' ismini verdikleri bildiri şu şekilde:

Süper Lig'de 19 puanla lider konumunda olan Fenerbahçe ve 18 puanla sarı-lacivertlileri ikinci sıradan takip eden Trabzonspor, 3 puanı alıp lider olmak için yarışacak.





