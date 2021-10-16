Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı öncesi bildiri yayımladı
Trabzonspor taraftar grupları, yarın akşam oynanacak Fenerbahçe maçı için ortak bildiri yayımladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.
17 Ekim Pazar günü oynanacak maç öncesi Trabzonspor'un 'Gurbetçi Gençler' isimli taraftar grubu, sosyal medyadan bir bildiri yayımladı.
'Fenerbahçe Maçı Tribün Manifestosu' ismini verdikleri bildiri şu şekilde:
Süper Lig'de 19 puanla lider konumunda olan Fenerbahçe ve 18 puanla sarı-lacivertlileri ikinci sıradan takip eden Trabzonspor, 3 puanı alıp lider olmak için yarışacak.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- TÜGVA, Kim Milyoner Olmak İster'e de el atmış
- Halil Falyalı Girne'de polise teslim oldu
- Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda!
- Başsavcıya ‘CHP’liyi gözaltına al’ mesajı
- 'Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum...'
- Alevi öğretmene korkunç saldırı
- Yurttaşlar, benzin istasyonlarına akın etti!
- Mersin Metrosu projesi için tarih belli oldu
- İşte Ankara'nın Suriye planı
- 39 ilaç piyasadan toplatılıyor